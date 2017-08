Comeback des einstigen MUSHROOMHEAD-Shouters

Waylon Reavis ist in der Nu-Metal-Szene kein Unbekannter: Mehr als zehn Jahre steuerte er die Geschicke von MUSHROOMHEAD, erlebte mit der Band Höhen und Tiefen, kann aber letztendlich auf einige Erfolge zurückblicken, die ihn auch bei seiner neuen Aufgabe gestärkt haben dürften. Inzwischen ist der Sänger nämlich bei A KILLER'S CONFESSION gelandet, einer relativ jungen Szene-Combo, die sich inhaltlich gar nicht so weit von Reavis' einstigem Betätigungsfeld verortet, lediglich noch etwas vielseitiger zu Werke geht als MUSHROOMHEAD in knapp anderthalb Dekaden - und das ist Fluch und Segen zugleich.

Denn was A KILLER'S CONFESSION sich für die Zukunft dringend auf die Fahne schreiben sollte, ist eine klarere Definition der eigenen stilistischen Ausrichtung. Die Band lümmelt zwischen allen Sub-Genres des modernen Metals herum, gibt sich mal verträumt-melodisch, dann wieder rockig-alternativ, zumeist klassisch-rifforientiert, findet aber keinen roten Faden, der das Ganze halbwegs zusammenhält. Die meisten Songs sind definitiv ordentlich, hier und dort blitzt auch mal eine fein Hookline auf, aber zwischen P.O.D.-Vermächtnis, MUSHROOMHEAD-Direktheit, KORN-Unschlüssigkeit und eigener Orientierungslosigkeit ist einfach zu viel Spielraum, den die Band nicht mit klaren Ansagen füllen kann.

Letztendlich wirkt "Unbroken" ein wenig wie eine Compilation, auf der sich verschiedene Acts mit ein und demselben Sänger an neuem Material erproben. Das Ergebnis sind haufenweise ordentliche Stücke, die angesichts der geschilderten Umstände aber keine Einigkeit erzielen wollen. Das macht die neue Platte nicht dringend schlecht, beeinflusst aber deutlich ihren Genuss.

Anspieltipps: Spawn Of Seven, Reason