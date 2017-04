Fette Songs, dünner Sound!

Am Talent von A LONG WAY TO FALL lässt sich angesichts dieser neuen EP sicher nicht zweifeln. Schade ist jedoch, dass die Band bei der Produktion Federn lassen muss und gerade die brachialen Parts nicht so fett in Szene gesetzt werden, wie die Band es sicher beabsichtigt hat. Die Metalcore-Neulinge aus Stuttgart haben auf "Hatemosphere" einen anständigen Mix aus brutalen Grooves und melodischen Passagen gefunden, doch im Endmix wurde leider deutlich entschlackt - und das kann man letztendlich nicht einfach unbetrachtet lassen.



Bedauerlich ist es vor allem um die sechs guten Songs, die A LONG WAY TO FALL auf "Hatemosphere" verewigt haben; beim Songwriting setzen die Schwaben auf Abwechslung, haben einige ordentliche Hooklines am Start und bieten in allen Belangen eine gescheite Performance. Doch die Wucht der Platte steht nicht in Relation zu den spürbaren Ambitionen der Band, so dass die einprägsamen Harmonien fortwährend zu dünn kommen und das deftige Korsett nicht jenen Rahmen erhält, den es verdient.



Insofrn ist man bei der Meinungsfindung ein wenig zwiegespalten: Einerseits will man der Band keinesfalls an den Karren pissen, da sie sich trotz fehlnder Innovationen richtig gut verkauft. Umgekehrt vermisst man aber auch die Durchschlagskraft vergleichbarer Releases, weshalb man die Empfehlung für "Hatemosphere" nur mit einigen Abstrichen aussprechen kann. Doch trotz allem steht sie!



Anspieltipps: Hatemosphere, Out Of The Black