Progressiver Death Metal? Das hier ist die Anleitung zur Perfektion!

Bei einem Album wie "Folie" weiß man gar nicht, wo man mit all der Begeisterung hin soll. Die Herren von A NOVELIST erzählen die Geschichte eines Post-Metal-Giganten, der in der ständigen Vermischung aus Modern-Metal-Ingredienzien und Prog-Death-Arrangements zwischen Melancholie, Aggression und kompositorischem Genie nach dem Optimum sucht - und ganz ehrlich: Die Band findet es fast in jedem einzelnen Song.

Die emotionalen Wendungen, die in den zwölf Stücken beschrieben sind, sind atemberaubend, die variablen Strukturen, in denen Clean-Gesänge, Chöre und gelegentlich auch Metalcore-kompatible Rhythmen eine zentrale Rolle spielen, sind handwerklich eine Meisterleistung, und die allgemeine Stimmungslage, die so ziemlich alles abdeckt, was der zeitgemäße Prog-Metal-Ideenreichtum hervorbringen kann, ist eine Achterbahnfahrt, bei der man sich immer wundern muss, dass seine Urheber gerade erst am Anfang stehen. OPETH-Fans der zweiten Generation werden hier ebenso begeistert sein wie AT THE GATES-Jünger und THE HAUNTED-Verehrer, wer die alternativen Klänge von RIVERSIDE liebt, wird ebenfalls in Euphorie verfallen, und auch die Gemeinden von ARCHITECTS und NOVEMBRE, die erst einmal völlig konträr eingestellt sind, werden auf "Folie" eine Einigung erzielen, die man nie und nimmer für möglich gehalten hätte.

Die Scheibe ist gewaltig, sie ist abwechslungsreich, überzeugt mit einer ungeahnten sphärischen Dichte und ist so sehr am Zahn der Zeit, dass die Band selber Schwierigkeiten bekommen dürfte, einerseits noch einen draufzusetzen, andererseits aber auch kreative Alternativen zu schaffen, um das eigene Genie niemals in Frage stellen zu müssen. Instrumental ist "Folie" ebenfalls eine Demonstration, inhaltlich sowieso, und wenn man dann noch auf die Performance schaut, ist auch der Gesangspart so eindringlich und mitreißend, dass man die höchsten Lobestöne kaum mehr finden mag. Solche Alben sind wirklich selten, ganz besonders im Underground, zu dem A NOVELIST schon bald nicht mehr gehören dürften. Eine bessere Mixtur aus progressivem Death Metal und seinem melodischen Pendant wird man im Veröffentlichungsjahr 2019 kaum finden - und damit ist eigentlich genug gesagt.

Wer extremere Klänge anspruchsvoll mag, hat gar keine Wahl und muss dieses Album ganz, ganz dringend auf seinen Einkaufszettel setzen. Ich bin nach wie vor völlig überwältigt!