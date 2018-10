Guter Durchschnitt!

Die Mucke des aus Ravensburg stammenden Quartetts ist eine Mixtur aus 70th Hard Rock, Blues, Grunge und Indierock. Mit dieser Mischung rennt man bei mir prinzipiell erst einmal offene Türen ein. Und das was auf "twothousandeighteen" zu hören ist, tönt zumindest größtenteils auch ziemlich ordentlich. Das tut es zumindest dann, wenn Sänger Danny Lutz nicht versucht in tonal etwas höhere Sphären vorzudringen - das kann er gar nicht. Besonders eklatant macht sich das bei 'This Very Moment' bemerkbar, das gesanglich richtig schief klingt und in den Ohren schmerzt. In den tieferen Tonlagen liefert er einen durchaus guten Job ab, so dass ich nicht verstehen kann, warum diese Nummer in der Form auf der Scheibe gelandet ist. Rein instrumental ist das Stück jedenfalls gar nicht schlecht, genauso wie auch die anderen zehn Songs auf "twothousandeighteen". Aber leider ist auch nichts dabei, was mich jetzt so richtig abholt.



Vom spielerischen Können her ist der Name A REAL GOOD BAND durchaus berechtigt, aber ansonsten sehe ich noch eine Menge Luft nach oben. Wer die Truppe anchecken möchte, kann dies auf der Homepage der Ravensburger tun.



Anspieltipps: Trumpaholic; Highway Witch; Ain´t From Heaven