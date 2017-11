Bärenstarker Noise Rock auf EP-Format komprimiert

Noise-Rock-EPs sind eigentlich ziemlicher Mist. Insbesondere, wenn die jeweiligen Protagonisten musikalisch eine Menge Aussagekraft mitbringen und sich ihre kompositorische Message nicht bloß auf eine kurze Momentaufnahme beschränken sollte, ist man irgendwie frustriert. Die neue A SHAPE-Veröffentlichung "Inlands" ist solch ein Fall: Das französische Post-Rock-Outfit lärmt auf sehr hohem Niveau, bietet ansprechende, anspruchsvolle Arrangements, eine bestens ausbalancierte Dynamik und zuletzt auch einen sehr rauen Endmix, für den man SONIC YOUTH-Legende Lee Ranaldo gewinnen konnte. Und dann nur drei Songs? Ach, kommt schon!

Man lässt ich nämlich schnell gefangen nehmen von dem, was A SHAPE hier zusammengestellt hat. Die Songs haben hypnotische Phasen, sie variieren sehr stark in ihren beklemmenden Stimmungsbildern und bringen zuletzt auch genügend eruptive Momente in die abwechslungsreichen Collagen. Darüber hinaus gönnt man Frontmann Sasha Andrès ziemliche viele Gestaltungsräume, die der Sänger auch nutzt, um das Material in die unterschiedlichsten Richtungten zu lenken. Die Instrumentierung kommt zwar ausreichend zum Vorschein und darf Akzente setzen, doch es ist am Ende Andrès, der durch das Programm führt und bestimmt, wo es auf "Inlands" langgeht - und das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Tatbestand bei einer Noise-Rock-Combo, die großen Wert auf ihre extravagante Außendarstellung legt.

Schlussendlich ist es aber dennoch unbefriedigend, dass diese Scheibe nach einer knappen Viertelstunde ihr Ende findet und zumindest in quantitativer Hinsicht ein Ausschlusskriterium mitbringt. Glücklicherweise ist der Output von "Inlands" aber so stark, dass man an einer klaren Empfehlung nicht vorbeikommt - jedoch mit dem klar definierten Wunsch, schon bald auch über die lange Distanz von den Franzosen zu hören!

Anspieltipps: Dog Michel, Firtuve Spirals