Rock - gespielt, nicht konstruiert.

Ich drücke auf Wiedergabe, die CD fängt an zu rotieren, und nach einem kurzen Synthi-Intro setzt ein abgehacktes Riffing ein. Ist das wieder so eine neue Band, die sich in Sounds, Riffs und Produktion festbeißt und darüber Melodien und Emotionen vergisst? Aber schnell hat sich diese Befürchtung relativiert. Die Gruppe ABANDONED SOULS aus Kanada liefert auf ihrer aktuellen EP "Make It Last" Mucke mit Herz und Holzhammer. Auch wenn die Instrumente streckenweise etwas melodiearm krachen, zeigt schon der Eingangstitel 'Prove It' einen ausdrucksstarken Sänger, der nicht einfach neben den Riffs her schreit. Das Solo wirkt dagegen etwas pomadig.



Im Übergangsgebiet zwischen Hardrock und einem modernen Heavy Metal mit einer Prise Grunge rockt der Vierer aus der Neuen Welt, ohne den Eindruck zu hinterlassen, dass hier ohne innere Beteiligung ein Sound-Baukasten durchgearbeitet worden ist. Beim Titelstück lässt - nicht zum letzten Mal auf dieser Scheibe - der rauchige, gedoppelte Gesang Erinnerungen an ALICE IN CHAINS wach werden. Ab dieser Nummer macht auch die Leadgitarre eine bessere Figur. 'Best Of Me' präsentiert sich als wuchtige Headbangerattacke. Auch 'Stand Out Front' scheint zunächst in dieselbe Kerbe zu schlagen, erweist sich aber bald als etwas vielseitiger. Doch das Beste haben die ABANDONED SOULS bis zum Schluss aufgespart. Die intensive, gitarrenlastige Mid-Tempo-Nummer 'So Through' geht einem nicht mehr so schnell aus dem Kopf.



Insgesamt ist "Make It Last" sicher keine makellose, aber doch eine beachtliche individuelle Einspielung einer Band, von der man hoffentlich in Zukunft noch hören wird. Und nur am Rande, es ist schon bemerkenswert, dass in letzter Zeit so manche neuere Kombo Einflüsse des Grunge aufweist, und das etwas 25 Jahre nach dessen kurzer Blütezeit.