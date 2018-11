Einige Längen in einem ansonsten anständigen Folk-Black-Metal-Album

Bereits im ersten Track des neuen ABDUCTION-Albums wird die Hörerschaft vor eine harte Probe gestellt; ein ziemlich dynamisch ausgearbeiteter Folk-Black-Metal-Track, der in seinen progressiveren Momenten verstärkt an die letzten VINTERSORG-Scheiben erinnert, wird direkt einmal auf eine Viertelstunde gestreckt und erlebt hierbei ein ständiges Wechselbad aus introvertierten, haarmonischen Passagen und vereinzelten wüsten Attacken, die entfernt mit DISSECTION im Bunde stehen. Warum nun harte Probe? Ganz einfach: 'Sous Les Cendres Et La Pierre' reizt die Spielzeit zu stark aus und kann nach der Halbzeit nichts Entscheidendes mehr nachlegen - außer eben Quantität.



Sphärisch indes steht der Opener sinnbildlich für die vielen Facetten, die die Franzosen auch diesmal wieder auf ihr Album verteilt haben. PRIMORDIAL erhält einen steten Gruß, die Welt der nordischen Folklore ist auch ins Herz der Westeuropäer eingeschlossen, aber auch die gesammelte Pagan-Gemeinde wird mit einem Tribut geehrt, der gelegentlich etwas oberflächlich wierkt, an sich aber doch meistens überzeugt, weil die epischen Momente von "À L'heure Du Crépuscule" nicht von ausladenden Bombast-Arrangements gefressen werden. ABDUCTION bleibt bei der Aufbereitung des neuen Maaterials erneut an der Basis, verzichtet auf synthetische Kleistereien und erzielt schließlich einen Authentizitätsbonus, der auch in den verhaltenen, recht unspektakulären Folk-Interludien des neuen Albums kompensieren kann.



Dennoch muss man am Ende eingestehen, dass die Franzosen nicht wirklich zu den skandinavischen Originalen aufschließen können, weil den Kompositionen über weite Strecken das gewisse Etwas fehlt - und weil die Longtracks irgendwann nicht mehr jene Spannung aufbieten, die sie eigentlich einfordern. ABDUCTION bleibt vorerst in der zweiten Garde, dort aber an der oberen Kante.



Anspieltipps: À L'heure Du Crépuscule, La Grande Illusion