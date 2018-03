Höllenzwang (Chronicles Of Perdition)

Höllenzwang (Chronicles Of Perdition)

Klirrende Raserei aus den Alpen.

OK, eigentlich stammen die Köpfe hinter ABIGOR nicht aus den Alpen, sondern aus Wien. Aber wir wollen hier nicht kleinlich sein. Mit "Höllenzwang (Chronicles Of Perdition)" erscheint heuer ihr zehntes Studioalbum.

Geboten wird simpler, bösartiger und rasender Black Metal. Der Keifgesang ist teilweise sehr anstrengend und klingt enorm angepisst, passt aber durchaus zum Klangbild, die Vocals variieren und geben ein absolut unfriedliches Bild ab. Anstrengend, aber eben auch abgrundtief böse. Gerade dann, wenn sprechend gesungen wird (Atilla Csihar würde sich freuen), wird es fast noch düsterer. Insgesamt ist MAYHEM auch nicht der schlechteste Quervergleich für die aktuelle Scheibe. In manchen Momenten verfällt der Sänger auch in inkantantiösen Flüstern, und hier denke ich dann an die Polen CULTES DES GHOULES.

Die Gitarrenarbeit ist schnell und klingt irgendwie eher schwedisch-melodisch - mehr DISSECTION als DARKTHRONE -, das Drumming stumpf und wenig originell, aber wirksam. Hier wird wirklich geknüppelt, der Mix färbt nichts klinisch schön. Die wenigen elektronischen Spielereien funktionieren übrigens erstaunlich gut.

Natürlich wird das Black-Metal-Rad hier nicht neu erfunden, und wir haben es auch nicht mit einer wirklich herausragenden Truppe zu tun. Aber: Hier ist alles gut gemacht, die Atmosphäre ist zu 100% authentisch, der Sound angenehm und passend - wer eine gängige Black-Metal-Scheibe sucht, wird hier fündig. Textlich ist mir das logischerweise alles zu okkult und satanisch - darauf könnte ich gerne verzichten. Andere fühlen sich da vielleicht wohl, und der Inhalt passt natürlich durchaus zur Attitüde. Ich könnte darauf verzichten.

Anspieltipps: Sword Of Silence, Olden Days.