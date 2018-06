Zu wenig Abwechslung verdirbt das überzeugte Resümee

Würde ABINCHOVA nur einen einzigen Track des neuen Albums als Single auskoppeln, würden Freunde der Folk/Pagan-Szene wahrscheinlich ein weiteres Mal hellhörig werden - denn viel anders oder gar schlechter als das Material von ELUVEITIE sind die Songs von "Weltenwanderer" definitiv nicht. Woran es bei den Schweizern jedoch massiv hapert, ist abwechslungsreiches Songwriting und zumindest nur ein wenig mehr Variation in den Arrangements. Auch bei mehrfacher Beschallung kann man irgendwie keinen Filter erkennen, der die 13 neuen Stücke voneinander abgrenzt. Und genau das ist auf Dauer dann auch ein Faktor, der die Platte mit viel Anstrengung in Verbindung bringt.



"Weltenwanderer" hat sicherlich einige anständige Melodien; der Härtegrad ist ebenfalls mehr als passabel, und wenn die Barden ans Mikro treten, entdeckt man eine weitestgehend souveräne Darbietung, vor allem bei den Growls, die angenehm kraftvoll aus den Boxen schallen. Aber das stete Manko ist die geringe Flexibilität, die ABINCHOVA mehrheitlich an den Tag legt. Ein gewisser Wiedererkennungswert für den Bandsound im Allgemeinen ist allemal begrüßenswert, jedoch sollte die Band künftig endlich mal davon absehen, die gleichen Charakteristika für jede einzelne Komposition erneut aufzubringen. Denn Fortschritt definiert sich ganz bestimmt anders als das, was die Truppe aus den Alpen hier fabriziert - und das ist gerade deshalb schade, weil sich eine Menge Qualität hinter den Gesängen und der eigentlichen Ausgestaltung der Musik versteckt. Doch wenn die Kreativität weiterhin stockt, ist langfristig nicht viel davon zu spüren, und genau das ist der Effekt, den "Weltenwanderer" auf Dauer hat. Die Songs sind allesamt in Ordnung; aber kennt man einen, kennt man irgendwie auch alle.



Anspieltipps: Schatzhüter, Adlermädchen