Bieder oder zielstrebig? Beides geht nämlich nicht.

Vielleicht hätten die Musiker von ABSALEM vor dem Release ihres neuen Albums nicht großspurig ankündigen sollen, dass "Chaosvolution" das Sammelwerk der bandinternen Aggressionen geworden ist - denn die hiermit geweckten Hoffnungen auf einen recht brachialen Abriss können die Spanier nicht einmal im Ansatz erfüllen. Stattdessen liefert die Band in den zehn neuen Tracks meist biederen Alternative Rock mit langatmigen Melo-Passagen, recht lahmem, weiblichem Gesang und einigen im Hintergrund abgemischten Grunts, die ab und an mal von einem etwas dickeren Riff unterlegt werden. Doch das war es dann auch schon in Sachen Heavyness!

Komischerweise ist die Truppe nämlich gerade dann gar nicht mal so schlecht, wenn sie ihrer Sängerin Gin mal eine Pause gönnt und tatsächlich die Muskeln spielen lässt. Ein Track wie das abschließende 'Burned To Ashes' sollte jeden Freund melodischer Todesblei-Kost jedenfalls sofort zufriedenstellen - und war es nicht eigentlich auch dieser Anspruch, mit dem die Spanier ins Unterfangen Album-Release gestartet sind?

Leider ist "Chaosvolution" noch nicht das erwünschte Qualitätsprodukt, sondern in weiten Teilen eine recht lahme Veröffentlichung, die erst in den Schlussminuten beginnt, zumindest ein bisschen Spaß zu machen. Die erste Halbzeit hat das Quintett indes ziemlich versaut, weil man sich nicht wirklich getraut hat, auch mal etwas rabiater auf den Punkt zu kommen und sich lieber den Einflüssen aus dem alternativen Bereich hingegeben hat. Beim nächsten Mal muss daher deutlich mehr kommen.

Anspieltipps: The Forest, Burned To Ashes