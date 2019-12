Ein Hoch auf die eigenen Abwehrkräfte!

Seit 25 Jahren widme ich mich nun schon den etwas härteren Klängen, habe hierbei eine Menge Toleranz entwickelt und selbst Strömungen akzeptiert und manchmal sogar schätzen gelernt, die mir zunächst suspekt oder einfach nur uninteressant vorgekommen sind. Und dennoch: Solch erniedrigende Augenblicke für meine Ohren, wie sie die neue Veröffentlichung von THE ABSENSE garantiert, sind mir in all dieser Zeit wirklich sehr, sehr selten untergekommen - und das will wirklich schon eine Menge bedeuten.

Mir ist wirklich schleierhaft, was das italienische Quartett auf "Khronocracy" erreichen will. Im Vordergrund stehen einige dezente Alternative-Gitarren, die in einer nicht mal garagentauglichen Produktion auf Band gebracht wurden und höchstwahrscheinlich die zerbrechliche Seite des Ensembles präsentieren soll. Dem gegenüber trällert Frontdame Gianna Pinotti wie eine hilflose Elfe in höchsten Operntönen, ohne einen einzigen davon auch nur ansatzweise zu treffen. Ein Gefühl von Gothic Metal meets SMASHING PUMPKINS soll wahrscheinlich das Endprodukt charakterisieren, doch ganz abgesehen davon, dass diese Mischung ohnehin sehr fragwürdig erscheint, ist das Gebotene vor allem wegen der absolut indiskutablen Performance eine Tyrannei für die Gehörgänge. Das sind nicht mal mehr nur Anfängerfehler oder das Resultat einer gewissen Naivität, sondern schlicht und ergreifend kompositorisches Unvermögen gefangen in einer musikalischen Grauzone, bei der die erste Silbe wahrhaftig dem Begriff 'Grauen' entstammt.

Oder, um es vielleicht ein wenig plumper, aber dann doch ziemlich eindeutig zu benennen: Diese sechs Songs sind richtig, richtig beschissen. Wer sich das Ganze dennoch probeweise geben möchte und die stolzen 28 Minuten tapfer durchhält, darf sich selbst einen Orden umhängen. "Khronocracy" ist nämlich nicht nur eine absonderlich schlechte Mutprobe, sondern auch ein abtörnender Schädling für die Sinne. Bitte, liebe Leute bei THE ABSENSE, bitte kommt nie wieder auf den Gedanken, ein Studio von innen anzuschauen. Es bringt einfach nichts!