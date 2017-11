Beeindruckend: Mehr als anderthalb Stunden exzellenter Düster-Metal!

Man könnte fast behaupten, diese Russen würden ziemlich verschwenderisch mit ihren Ressourcen umgehen und sich dabei selber gehörig unter Druck setzen - und das aus zunächst einmal nicht nachvollziehbaren Gründen. Doch man sollte den neuen ABYSSPHERE-Longplayer dann auch mal aus der Fanbrille sehen, und schon entwickelt man eine Perspektive, aus der heraus man schnell auch in Begeisterung verfallen wird: Denn mit 96 Minuten Spielzeit bietet die Band quasi zwei Alben in einem Set, aber eben auch unter einem Titel!



Sind Releases, die quantitativ gehörig aufgeblasen werden, in der Rgeel jedoch auch mit Archivware und B-Seiten bestückt, ist der Stoff von "Na Puti K Zabveniyu" jedoch komplett neu und in allerlei Kleinarbeit für dieses Album komponiert worden. Und da es sich bei ABYSSPHERE um keine Drei-Akkorde-Truppe handelt, sondern um eine Dark-Metal-Combo, die mit vielen opulenten Arrangements arbeitet und viel Feinarbeit in ihr Werk investiert, muss man direkt noch einmal Beifall klatschen.



Doch jetzt mal zum Punkt, und der ist schnell getroffen: Die 16 Stücke von "Na Puti K Zabveniyu" sind der perfekte Stoff für alldiejenigen, die immer noch dem schleichenden Dahinscheiden von DARKSEED nachtrauern, die nie verstanden haben, warum PARADISE LOST wieder die Biege zur alten Schule vollziehen mussten, die SAMAEL niemals mehr liebten als zu "Passage"-Zeiten, und bei denen SENTENCED, AMORPHIS und vor allem GODGORY bis heute richtig hoch im Kurs stehen. Denn dieses Album zehrt von den Inhalten all dieser grandiosen Bands, nimmt die Inspiration auf, verarbeitet sie und verwandelt sie schließlich in fantastische Epen, die mit packenden Melodien, angenhm kontrolliertem Bombast und genial eingebauten, sphärischen Facetten auf Kurs bleiben.



Und ist man eigentlich dazu angehalten, einzelne Songs herauszuheben, was angesichts der Masse des Materials ohnehin sinnvoll erscheint, weiß man beim nuen ABYSSPHERE-Album gar nicht, wo man konkret ansetzen soll. Alle(!) Songs sind stark, alle berufen sich auf die gleichen Einflüsse, und dennoch unterliegen sie keinem klaren Schema, das den Fluss des Albums langfristig lähmen könnte. Ergo greifen hier am Ende tatsächlich alle Superlative, angefangen bei 'Value for Money' bis hin zur Gänsehaut, die das düstere Material von "Na Puti K Zabveniyu" erzeugt. Diese Platte ist echt mal ein Statement für die russische Szene im Allgemeinen und für eine Band wie ABYSSPHERE im Speziellen! Und da haben wir über die eigenwillige un doch starke Interpretation von IN FLAMES' 'Only For The Weak' noch gar nicht gesprochen...