BATHORY und Co. im Kompaktformat

Es soll nur ein kurzer Zwischenschritt sein, um das aktuelle Line-up zu festigen, doch es bleibt auch ein Release mit Symbolwirkung, den ABYSSUS dieser Tage in die Regale stellt - wenn auch nur in einer schmalen Auflage von gerade mal 500 Einheiten. Doch "Unleash The Storm" ist als Tribut an den Bathory-Ursound ein klares Statement, als Huldigung an die ruppigen VENOM-Old-School-Grooves nicht minder stark und bei der Wahl der Coversongs auch eine Wucht, denn VENOM, BATHORY und MANILLA ROAD auf einer einzigen EP vorzufinden, ist schon außergewöhnlich - und zudem ziemlich mutig.

Doch abgesehen vom nicht ganz so starken Opener 'Operation Ranch Hand' ist die neue Platte ein durchgänig starkes Death/Doom-Album, das sich sowohl in den drei Klassikern (besonders stark 'Open The Gates', R.I.P. Mark Shelton!), als auch im Titelsong oberklassentauglich behaupten kann. Die Griechen schaffen es nämlich tatsächlich, allen Fremdkompositionen jenen Stempel aufzudrücken, der "Unleash The Storm" vorab schon zu einem echten Highlight der alten Death-Metal-Schule macht. Und als wäre das nicht genug, greifen sie auch die Epik des besagten MANILLA ROAD-Klassikers problemlos auf, ohne dabei den rauen Pfad verlassen zu müssen, und sind auch beim BATHORY-Tribute äußerst zielsicher unterwegs. Da wiederhole ich mich an dieser Stelle sehr gerne!

Von daher lohnt es definitiv, mal nach ABYSSUS und der neuen EP Ausschau zu halten. Es ist zwar nicht viel eigenes Material enthalten, aber ein gewisser Kultstatus ist den Hellenen mit dieser Veröffentlichung dennoch gesichert.

Anspieltipps: Open The Gates, Unleash The Strorm