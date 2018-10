Wieder Doom/Death - und wieder ein überzeugendes Album

Doom und Death ist derzeit eine extrem angesagte Kombination, die in den meisten Fällen auch noch auf einem sehr hohen Level produziert wird. Auch die NRW-Neulinge von ABYTHIC, die 2015 schon mit einer ersten EP um die Ecke gekommen sind, haben sich dieser populären Spielart gewidmet, sie in ein boshaftes Old-School-Szenario gepresst und sich am Ende Elemente von AUTOPSY und ASPHYX herausgepickt, um eine brutale, aber auch sphärisch hochwertige Scheibe zu fertigen - und das ist der Truppe um Plattenfreak Leimy auch bestens gelungen.

Die Riffs sind ultraböse, die Grundfarbe ist Schwarz, und das morbide Grollen von Bass und Gitarre führt einen sofort wieder in jene Zeit zurück, als Brutalität sich nicht mehr bloß über Geschwindigkeit definierte. ABYTHIC klingt über weite Strecken wie ein Relikt aus den frühen 90ern, manchmal auch wie eine BOLT THROWER-Tribute-Band, dann aber auch wieder wie ein monumentales Doom-Monster, das jede einzelne Note zelebriert, selbst wenn sie die Szene-typischen Tempolimits mal überschreitet. "Beneath Ancient Portals" könnte zwar zum Ende hin ein bisschen abwechslungsreicher werden, doch selbst in vergleichwseise rasanten Stücken wie 'Afterwards Behind Beyond' kompensiert die Band dieses kleine Manko mit dem passenden Feeling für das Todesblei der ganz alten Schule, das man nur schwerlich reproduzieren kann, das auf diesem Album aber ein beherrschendes, berauschendes Element ist.

Selbst Fans älterer MORBID ANGEL-Releases werden anerkennen müssen, dass ihr Signature-Sound irgendwann auch für die internationale Konkurrenz geöffnet wurde und kein Copyright mehr besitzt. Ganz so stark wie das amerikanische Original bzw. die oben aufgeführten Bands ist ABYTHIC zwar noch nicht, aber angesichts eines solch überzeugendes Albums wie "Beneath Ancient Portals" scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die Jungs hier aufschließen können. Einfach selbst testen!



Anspieltipps: Abandoned Tombs On Ungodly Ground, Depths Of Oblivion