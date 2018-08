CELTIC FROST revisited

Es braucht nur ein paar Sekunden, bis man die unbändige Liebe für CELTIC FROST aus wirklich jeder Note zu filtern weiß, die ACARASH im Opener des neuen und gleichzeitig ersten Albums zur Diskussion stellt. Die Norweger mögen zwar ebenso häufig über die Werke von MAYHEM und Co. gestolpert sein, doch die offensichtlichste Ehrerbietung gilt ganz klar dem schweizerischen Original, dem nur wenige Acts so nahe gekommen sind wie ACARASH in 'Cadaver Dei'.

Doch die Rundschau in Sachen prominente Einflüsse endet nicht mit dem ersten Eindruck, sondern setzt sich im direkten Anschluss derart zielstrebig fort, dass man sich schlagartig im Dunstkreis von SATYRICONs "Now, Diabolical" wiederfindet. Denn alle sieben Nummern, die nun folgen sind grooviger, durchweg bösartiger Black Metal, der sich ganz klar auf Satyrs jüngere kompositorische Visionen bezieht, dem Original aber auch qualitativ durchaus gewachsen scheint. Die Riffs überzeugen, das diabolische Grinsen ist in Stücken wie 'Gathering Of Crows' und 'Ashes Of The Mortal Mind' besonders stark ausgeprägt, und wenn die Platte schließlich mit 'Sacrifice The Winter Wolf' und 'Cenotaph In Flesh' ihr unheilvolles Ende ankündigt, sind längst alle Fäuste gen Norden gereckt.

ACARASH liefert mit "In Chaos Becrowned" ein verdammt starkes Debüt ab, bei dem der Brückenschlag zwischen CELTIC FROST und SATYRICONs neuen Werken nahezu perfekt gemeistert wird. Auf alle Fälle empfehlenswert!

Anspieltipps: Ashes Of The Mortal Mind, Legio Obscura, Cenotaph In Flesh