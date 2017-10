Zähe Riffs einer spürbar in Mitleidenschaft gezogenen Truppe

Dass es bei THE ACACIA STRAIN gelegentlich etwas brachialer und dreckiger zugeht als bei den herkömmlichen Relases der Metalcore-Szene, ist man inzwischen gewohnt. Grundsätzlich hat es aber auch Tradition, dass die Band sich immr wieder schnell von Line-up-Wechseln und internen Fehden regeneriert und entsprechend motiviert aus einem kurzen Loch zurückkehrt.



Diesmal liegen die Dinge bei den Amis jedoch anders, was womöglich auch damit zu tun hat, dass Frontmann Vincent Bennett mal wieder neue Leute um sich geschart hat und das Bandgefüge auch im Hinblick auf das Songwriting neu sortieren musste. Die Töne des neuen Albums distanzieren sich ein ganzes Stück von den letzten Releases und nähern sich nicht ganz unbewusst auch der derzeit erfolgreichen Sludge-Welle, mit der THE ACACIA STRAIN aber inhaltlich nicht in Konkurrenz treten kann. Die verschleppten Kompositionen sind relativ zäh aufbereitet, in Sachen Abwechslung ist "Gravebloom" über weite Strecken eine echte Katastrophe, weil die Band ausschließlich auf einheitliche Grooves mit maximaler Brutalität setzt, und dem Shouter selbst kann man irgendwann auch nicht mehr zuhören, weil seine Stimmbänder inzwichen offenbar so stark malträtiert wurden, dass der Wechsel der Tonlage zu einer großen Herausforderung wird.



Wie man Deathcore richtig macht, hat unlängst OBEY THE BRAVE bewiesen, wie man sich die Stimmung indes versaut, indem man die kreativen Launen außen vor lässt, kann man auf "Gravebloom" nachhören. Der achte Longplayer dieser einst so innovativen Combo ist leider auch der deutlich schwächste!