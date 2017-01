Umfassendes Live-Paket der deutschen Heavy-Metal-Legenden.

Es gibt wohl kaum eine deutsche Metalband, die sich den Status einer Legende so sehr verdient hat wie die Heavy-Metal-Urgesteine ACCEPT. So war der Fünfer nicht nur in den Achtzigern mit Fronter Udo Dirkschneider eine der wenigen hiesigen Bands, die auch international den großen Durchbruch schafften, sondern überlebte auch eine holprige Phase mit mehreren Trennungen und Reunions, sowie den Sängerwechsel hin zum aktuellen Fronter Mark Tornillo im Jahr 2009. Nebenbei lieferte das Quintett mit "Blood Of The Nations" eines der stärksten Comeback-Alben der letzten zwei Dekaden ab und schaffte mit dem aktuellen Silberling "Blind Rage" sogar erstmalig den Sprung an die Spitze der deutschen Charts. Doch nicht nur im Studio läuft es bei Wolf Hofmann und seinen Mitstreitern rund, auch auf der Bühne ist ACCEPT wieder eine absolute Macht und erfreut sich immer wieder ausverkaufter Arenen weltweit. Kein Wunder also, dass die Herren nun mit "Restless And Live" auch endlich eine Live-DVD nebst Livealbum in neuer Besetzung vorlegen.



Los geht die Reise durch dieses opulente Package dabei mit der Doppel-CD, die insgesamt ganze 27 Songs umfasst. Mitgeschnitten wurden die Tracks alle im Laufe der kürzlich beendeten "Blind Rage"-Tour im Jahre 2015, wobei der Großteil des Materials von Shows in Deutschland, Polen und Russland stammt. Angesichts dieser breiten Auswahl von Konzerten lässt sich ganz schnell feststellen, dass die ACCEPT-Maschinerie aktuell wie geschmiert läuft, denn egal welchen Abend man herausgreift, die Band um Wolf Hofmann feuert immer aus allen Rohren. Fronter Mark Tornillo ist dabei inzwischen voll und ganz im Teutonenstahl-Universum angekommen und meistert auch Klassiker wie 'Metal Heart', 'Fast As A Shark' oder den unvermeidlichen Gassenhauer 'Balls To The Wall' ohne Probleme. Ich persönlich muss dabei sogar gestehen, dass mir Marks Stimme deutlich besser gefällt als der etwas gepresste Vortrag von Originalsänger Udo Dirkschneider, dessen Organ hin und wieder doch etwas gewöhnungsbedürftig ist.



Doch nicht nur der Fronter präsentiert sich auf "Restless And Live" in Bestform, auch die beiden ACCEPT-Urgesteine Wolf Hoffmann und Peter Baltes (Bass) liefern eine absolut perfekte Performance ab, während sich die beiden Neuzugänge Uwe Lulis (Gitarre) und Christopher Williams (Schlagzeug) mit einer soliden Leistung nahtlos in das famose Heavy-Metal-Gesamtbild einfügen. Die Songauswahl der beiden Silberlinge ist dabei sehr ausgewogen und präsentiert sowohl Material aus den glorreichen Achtzigern, als auch die jüngsten Volltreffer der drei letzten Langrillen. Ganz besonders stechen dabei das famose 'Final Journey' und die Abrissbirne 'Teutonic Terror' heraus, die beide trotz ihres noch recht jungen Alters schon wie echte Klassiker daherkommen und auch ebensolche Reaktionen beim Publikum hervorrufen.



Doch mit den beiden prall gefüllten CDs ist der Rundumschlag des Fünfers noch lange nicht abgeschlossen, denn neben der auditiven Vollbedienung gibt es wahlweise auf Blu-ray oder DVD auch noch den visuellen Auffrischungskurs zum Thema "Wie stelle ich eine makellose und mitreißende Show auf die Beine". Anders als bei den Audiomitschnitten gibt es hier auch glücklicherweise kein buntes Potpourri zu bestaunen, sondern stattdessen wird eine vollständige Aufzeichnung des Konzerts auf dem Bang Your Head 2015 geliefert, bei dem das Quintett eine mehr als triumphale Rückkehr als Headliner feierte. Angesichts der famosen Performance, die Hofmann und Co an diesem Abend auf die Bühne des Balinger Messegeländes gezaubert haben, ist das aber auch kein Wunder. So knurrt sich Tornillo souverän durch das Set, während Hoffmann und Baltes in perfekter Eintracht den Vier- und Sechsaiter gen Himmel stoßen und damit berechtigterweise ihre Anhänger in einen wundervollen Teutonenstahl-Rausch versetzen.



Alles in allem ist "Restless And Live" somit ein umfassendes und mehr als gelungenes Rundum-sorglos-Paket geworden, das ACCEPT in absoluter Hochform präsentiert. All die Jahre im Musikbusiness scheinen jedenfalls nahezu spurlos an diesen Urgesteinen vorbeigezogen zu sein, weshalb hier auch noch lange nicht von Altherren-Metal die Rede sein kann. Stattdessen hat sich der Fünfer seit dem Comeback völlig zu Recht die Krone im deutschen Heavy Metal zurückgeholt, weshalb "Restless And Live" von mir auch eine uneingeschränkte Kaufempfehlung bekommt und folgerichtig in jede gut sortierte Schwermetall-Sammlung gehört.