Spannend, abartig und einzigartig.

"Messenger Of Shadows" wird von seinen Urhebern als eine Reise durch die Unterwelt beschrieben. Ein Horror-artiges, musikalisches Phänomen, das mit vielen Ambient-Klangmalereien und dezenter Drone-Systematik am Leben erhalten wird, aber dennoch Abgründe öffnet, die von traumatischen Erlebnissen zeugen und die Frage aufwerfen, was in den Musikern von ACCURST hervorgegangen sein muss, als sie zum ersten mal ernsthaft über die Umsetzung dieses Albums nachgedacht haben.

Doch die mittlerweile dritte Scheibe der Zyprioten ist ein von langer Hand geplantes Ereignis und zugleich das Finale einer Trilogie, mit der die Herrschaften schon 2003 erstmalig in Berührung kamen. Die Konzeption ist derweil nicht ganz schlüssig, wenn man die ersten beiden Alben nicht gehört hat, aber dennoch ermöglichen die Südeuropäer der Zielgruppe einen vergleichsweise leichgten Einstieg, der zwar auch über viele experimentelle Phasen und ziemlich abgedrehte Noise-Eruptionen entsteht, am Ende aber definitiv gegeben ist. So erlebt man vor allem in der zweiten Hälfte der neuen Scheibe einige fast schon melodische Background-Passagen, die mit dem kontrastreichen Horrorprogramm Hand in Hand gehen und den Soundtrack-Charakter von "Messenger Of Shadows" für einen kleinen Augenblick aufleben lassen. Zwar verstecken sich die Herren aus Zypern irgendwann auch wieder hinter ihrem biestigen Dark-Ambient-Sound, doch hin und wieder deutet ACCURST an, dass das material von "Messenger Of Shadows" keinesfalls konzipiert wurde, um bewusst gegen den Strom zu schwimmen, sondern letztlich Teil eines großen Ganzen ist, zu dem auch vermeintlich einprägsame Passagen gehören - im weitesten Sinne jedenfalls.

Auf der Bandcamp-Page der Band erlangt man Zutritt zur gesamten Trilogie und sollte diese Gelegenheit auch nutzen, um sich für das neue Album zu wappnen. ACCURST ist klare Spartenware, dort aber ein echtes Schätzchen, das einmal mehr ein stimmiges, wenn auch nicht immer leicht durchschaubares Highlight entworfen hat. Spezialisten für düstere Ambient/Noise-Collagen sollten sich daher nicht zweimal bitten lassen!