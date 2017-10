Klassische Todesblei-Kost.

Wenn man eine Albumkritik mit den Worten "absolut typisches Death-Metal-Werk" zusammenfassen kann, haben mehr als 90 Prozent der vermeintlichen Interessenten schon ein klares Bild vom Output, den ACEPHALIX auf "Decreation" verweigt hat. Eigentlich geht es am Ende nur noch um die Produktion, Variation und Herkunft - und schon ist jeder bestens im Bilde.

Bei den Jungs aus San Francisco liegt die Sache aber dennoch ein wenig anders: Ihre neue Scheibe ist zwar ein wirklich traditioneller Genre-Beitrag, am Ende jedoch keiner, den man zwingend einer amerikanischen Band zuschreiben würde. Die Songs sind dreckig und rau und erinnern bisweilen an die Produktionen, die damals in den Sunlight Studios gefahren wurden. GRAVE und UNLEASHED sind die Konstanten, die man bei den Amis immer wieder findet, dazu hier und dort auch mal eine etwas rockigere DISMEMBER-Passage oder einen dicken ENTOMBED-Groove.

Die musikalische Vorliebe der Jungs aus der Bay Area ist jedenfalls verdammt schwedisch und 90er-orientiert, weshalb man den neuen Longplayer eigentlich auch jedem ans Herz legen kann, der den groovigen Stoff der besagten Bands zum Morgengebet schon durch die Boxen rödeln lässt.

Und die anderen? Die werden sich womöglich daran stören, dass man bei ACEPHALIX in puncto Eigenständigkeit ziemlich rückständig unterwegs ist, das Material auch nach immerhin 15 Jahren mehr oder weniger aktiver Business-Teilhabe einem gewissen Standard anpasst und sich nicht darum schert, dass es tausend Acts gibt, die den gleichen Sound fahren. Aber wichtig ist am Ende vielleicht auch nur die Präsentation, und die ist auf "Decreation" wirklich anständig und demzufolge auch konkurrenzfähig.

Anspieltipps: God Is Laughing, Egoic Skin