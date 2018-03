Halloween überall

Die Halloween-Freaks von ACID WITCH hatten noch nie einen Sinn für das wirklich Konventionelle; einmal im Jahr feiert die Band eine richtig große Sause, und wenn alles optimal läuft, gibt es zum Kürbisfest auch gleich ein neues Album, auf dem sich die Musiker mal wieder ins kompositorische Kuriositätenkabinett stürzen und in den Archiven einen weiterer Horror-Soundtrack ausbuddeln, der gerade schräg genug ist, dass er unter dem Banner von ACID WITCH veröffentlicht werden darf.



"Evil Sound Screamers" ist ein solcher Beitrag, den man wohl auch nur dann wird lieben können, wenn man mindestens ebenso geil darauf ist, am 31. Oktober das Kostüm überzustreifen und die Geister zu rufen. Die Mischung aus doomigen Metal-Sequenzen, psychedelisch gefärbten Soundtrack-Parts, vereinzelten Spoken-Word-Erzählsträngen und Synthie-Parts, die an so manchen alten Horrorstreifen erinnern ("Halloween" zum Beispiel...) ist gewöhnungsbedürftig und extrem bizarr, irgendwie aber auch total passend, wenn man den eigentlichen Background des musikalischen Schaffens von ACID WITCH in Betracht zieht. Die Band zieht ihr Ding durch, sie lebt Halloween, und sie will die ganz spezielle Atmosphäre auch in ihren konzeptionellen Arbeiten verankern. Und auch wenn das Resultat in keinem Augenblick mitreißend oder gar Gänsehaut-tauglich ist: Atmosphärisch ist "Evil Sound Screamers" ein echter Volltreffer.



Nichtsdestotrotz sind gewisse Voraussetzungen einfach erforderlich, um sich auch diesmal in die Welt von ACID WITCH hineinversetzen zu können. Denn wer den Kürbis nicht mag, wird mit dem bisherigen Output nichts anfangen können - und somit auch nicht mit dem neuesten Album der verrückten Typen aus Detroit. Alle anderen... nun, es ist einen Versuch wert!