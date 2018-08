Pianos an die Macht!

Bereits die Zusammenfassung ihres früheren Schaffens hat mich kürzlich extrem in Wallung gebracht; Piano-Künstlerin POPPY ACKROYD hat an ihrem Instrument Talente, die man heutzutage nur noch ganz großen Namen wie TORI AMOS oder NILS FRAHM zusprechen möchte. Und gerade die erstgenannte Diva dürfte sich umgehend für den Sound von "Resolve" begeistern, ähnlich wie ihre Schwester im geiste BJÖRK, die das britische Jahrhunderttalent mittlerweile unter ihre Fittiche genommen hat und ihre neue Scheibe auf dem Label der isländischen Künstlerin veröffentlicht.



Allzu viel Namedropping dürfte Ackroyd aber zur Veröffentlichung der mittlerweile dritten Scheibe nicht benötigen, sprechen ihre verträumten, manchmal fast Soundtrack-artigen Klanggebilde doch eine sehr deutliche Srache, mit der die Britin die Welt der Neoklassik geradezu spielerisch verzaubern kann. Die Melodien gleiten in ferne Welten, die sanfte Annäherung an den Ambient-Bereich weckt betörende musikalische Phantasien, die gelegentlich eingestreute Electronica bringt den Sound von "Resolve" derweil ins Hier und Jetzt, und sobald sich auch noch die Klarinette einschaltet und die Dramaturgie zusätzlich steigert, ist man in einem Kosmos angelangt, der die moderne Klassik gewaltig umzukrempeln vermag - und es letztendlich auch tut.



"Resolve" ist schlussendlich eine wunderbare Traumreise, ähnlich wie die ersten beiden Platten von POPPY ACKROYD, heuer allerdings noch intensiver, noch homogener und einem Gesamtkonzept unterlegen, das man auch nur mit einem Wort beschreiben sollte: Gewaltig! Am Piano gibt es in meinen Augen momentan jedenfalls nichts Aufregenderes - und diese Worte entstammen einem der größten TORI AMOS-Anhänger auf dem ganzen Planeten!