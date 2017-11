Neoklassik völlig unbekleidet

Poppy Ackroyd gehört zu den wenigen Pianistinnen, die einer Tori Amos womöglich für einen Moment die Show stehlen könnten - zumindest was ihre neoklassischen Imrpovisationen betrifft, mit der die virtuose Multiinstrumentalistin seit geraumer Zeit das Publikum begeistert. Der Vergleich zur großen Diva der Szene war ohnehin nie angebrachter als mit dem Release ihres neuen Albums "Sketches", auf dem sie bereits bekannte Nummern aus dem eigenen Repertoire völlig entkleidet und auf ihre Grundideen herunterbricht, die ohne die gewohnten Orchestrierungen auf einmal einen völlig neuen Reiz entwickeln und vor allem emotional nachhaltig prägen.

Ackroyd kreiert auch in der stillen Pianovariante wunderschöne Melodien, die selbst im komplett minimalistischen Setting von "Sketches" haften bleiben. Zwar lässt die britische Komponistin keine Gelegenheit aus, ihre Virtuosität und Fingerfertigkeit unter Beweis zu stellen, doch so weit die eigentliche Kunst im Vordergrund steht, so stark ist auch das Feeling, das hier durchschimmert und gerade dann begeistert, wenn sich ein Funke Melancholie in die Songs schleicht. Stücke wie 'Feathers' und 'Time' erwecken eine extrem prickelnde Gänsehaut, wohingegen 'Birdwoman' und 'Glass Sea' mit sehr intim anmutenden Motiven den immens großen Fundus beschreibt, auf den die Dame auch mit der limitierten Instrumentenwahl zurückgreifen kann.

Poppy Ackroyd gilt schon länger als Magierin an den Tasten, als außergewöhnlich talentierte Songschreiberin und als Ausnahmekünstlerin in einem ganz speziellen Metier. Mit "Sketches" untermauert sie diese Lorbeeren - und das ganz ohne Effekte und Pomp!

Anspieltipps: Birdwoman, Feathers, Time