Old Scars, New Wounds

Die moderne Spielwiese des Herrn Broderick

Anders als für einige andere, die dem Mann seelenloses Skalengedudel vorwerfen, zählt Chris Broderick für mich zu den besten Klampfern dieses Erdenrunds. Wer bei seinem Wirken bei JAG PANZER und MEGADETH nicht überzeugt wurde, sollte sich mal bei Youtube ein paar Videos des Herren reinziehen, vor allem die Darbietungen, bei denen Herr Broderick die Akustikgitarre in Grund und Boden spielt! Die Akustikgitarre darf er auch auf dem zweiten Album seiner Modern-Metal-Band ACT OD DEFIANCE mal kurz anzocken, zu 99,98% kommt hier aber eher seine siebensaitige Axt zum Einsatz. Und hier - so viel darf und muss ich verraten - klingt absolut nix nach seinen beiden vorherigen Hauptbands.



Auch wenn natürlich viel klassisches die heimischen Lautsprecher verlässt, gibt es hier eher die modernen Töne zu hören. Heißt: die Gitarre ist natürlich ein gutes Stück Richtung Keller gestimmt, und als Sänger hat man sich jemanden an Bord geholt, der - anders als ein Harry Conklin beispielsweise - alles in Grund und Boden gröhlt und dabei - so wie sich das heutzutage gehört, auch zwischendurch mal ein paar cleane Töne hervorpresst. "Hervorpressen" passt hier sogar ganz gut, denn so richtig toll ist der Gesang nun auch nicht (mehr MEGADETH als JAG PANZER sozusagen), was einer Band, die aus solch hochkarätigen Musikern wie Chris Broderick und seinem damaligen und nun-wieder-Sidekick Shawn Drover (EIDOLON, MEGADETH) am Schlagzeug irgendwie unwürdig ist.





Hätte man einen eher passenden Sänger in die Band genommen (jemand aus der Kategorie Warrel Dane hätte hier gut funktioniert), wäre mein Review um einiges enthusiastischer ausgefallen. Musikalisch wird nämlich nicht nur technisch, sondern auch songwriterisch oft verdammt gute Kost geboten. Auch härtemäßig wechselt man zwischen sanft und hart (der Thrasher 'Molten Core' ist einfach großartig), manches Riff geht sofort ins Ohr und bleibt für alle Zeiten im Gehörgang hängen ('Overexposure'), was für Fans von Bands wie NEVERMORE eigentlich ein gefundenes Fressen wäre. Wenn man bloß nicht mit aller Gewalt alles so dermaßen auf modern getrimmt und die Traditionalisten gleich mit der Keule in die Flucht getrieben hätte. Aber Leute, die auf diesen Brüllaffengesang abfahren und nebenbei auf NEVERMORE und ähnlich gelagerte Bands stehen, sollten definitiv auf ihre Kosten kommen und dürfen gerne noch ein bis eineinhalb Punkte zum meinen dazu addieren. Ich aber schaue mir nun lieber wieder ein paar Youtube-Videos an und höre "Ample Destruction".