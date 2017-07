Casting The Second Stone

Toller, aber verspäteter Einstand.

Wie hoffnungslos es für eine frische Band sein kann, ihren Vertrieb auszubauen und sich auch außerhalb der Heimat einen Namen zu machen, lässt sich am Beispiel von ACT OF SIN relativ gut nachvollziehen. Die Kanadier haben bereits im September des letzten Jahres ihr Debüt rausgehauen, schlussendlich jedoch trotz aller möglichen Streaming-Kanäle bis zum heutigen Tag gebraucht, ihren Stoff über den großen Teich zu transportieren.

Getreu dem Motto "Besser zu spät als nie!" scheint die Motivation der Jungs aus Hamilton, Ontario jedoch ungebrochen - und das gilt auch für die sieben Songs, die auf "Casting The Second Stone" Platz gefunden haben. ACT OF SIN spielt eine relativ zeitgemäße Variante des Thrash Metals, teils melodisch, teils auch mit Alternative-Sequenzen gefüllt, aber immerzu mit dem Fokus auf durchgetretene Gaspedale und abwechslungsreiche Arrangements. Gerade in der ersten Albumhälfte gelingen den Kanadiern dabei auch ein paar kleine Hits, so zum Beispiel der Quasi-Opener 'Werewolf' und das vergleichsweise brachiale 'Breaking Point'. Aber auch 'My Legacy' und 'Broken Wing Syndrome' bestätigen, dass die Band ihr Metier beherrscht und sich schon zur Veröffentlichung des Erstlings auf einem international konkurrenzfähigen Niveau präsentieren kann.

Einziger Wermutstropfen der neuen Scheibe bleibt daher die relativ knappe Spielzeit von gerade mal 34 Minuten. Dies mag heutzutage sicher nichts Ungewöhnliches mehr sein, aber angesichts der Tatsache, dass der Motor von ACT OF SIN gerade erst warmgelaufen ist, kommt einem das Ganze etwas knapp vor. Doch sei's drum: Der Stoff ist gut, die Kanadier haben es endlich auch bis nach Europa geschafft, und das Interesse an mehr Material ist gegeben - prima Einstand!

Anspieltipps: Werewolf, My Legacy