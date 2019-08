A Brief Introduction To Human Experiments

Radikal, brutal, aber manchmal eine Spur zu steril!

Womöglich würde man den Jungs von AD PATRES Unrecht tun, kategorisierte man sie als schlichte, allzu typische, wenn auch technisch versierte Death-Metal-Combo. Auf ihrem neuen Album sind die Franzosen sicherlich mit Inbrunst bei der Sache, lassen sich handwerklich in keinster Weise angreifen und hacken auch ausreichend abwechslungsreich. Nichtsdestotrotz fällt es der Truppe immer wieder schwer, den Funken auch wirklich überspringen zu lassen, weil einige Passagen auf "A Brief Introduction To Human Experiments" arg mechanisch klingen. Die Produktion hat einen gewissen klinischen Touch, den die Band mit ihrem technischen Songwriting auch gerne bedient, der dem Material der neuen Scheibe aber auch hin und wieder den spontanen Charakter raubt - und der fehlt gerade in der zweiten Hälfte von "A Brief Introduction To Human Experiments" sehr deutlich.

Betrachtet man andererseits lediglich die Brutalität, mit der AD PATRES zur Sache geht, ist man immer wieder geneigt, mehr als nur Höflichkeitsapplaus zu spendieren. Die Franzosen arbeiten sehr radikal, schieben eine Offensive nach der anderen an, lassen sich aber definitiv nicht darauf reduzieren, die hohen Geschwindigkeiten der Effekte halber zu generieren. Nein, hier steckt zweifelsohne ein höherer Anspruch hinter den Songs, und das spürt man vor allem dann, wenn mal wieder etwas mehr gefrickelt wird, die Orkanböen aber jederzeit in Sicht bleiben. 'Enclosing Terror' ist so eine Nummer, die es herrlich auf den Punkt bringt: Der Song ist brachial, er glänzt mit mehreren Breaks, bleibt aber dennoch zugänglich, wenn auch meist über die radikalen Fast-Forward-Attacken, die AD PATRES hier eingebaut hat.

Leider sind aber nicht alle Stücke von "A Brief Introduction To Human Experiments" so schlüssig, so klar und auch so packend. Der gelegentlich etwas sterile Sound nimmt dem Album die Ecken und Kanten und ist der bleibende Malus einer ansonsten absolut ordentlichen Veröffentlichung. Dass sie es drauf haben, müssen die Westeuropäer demnach auch nicht mehr beweisen; die klangliche Bearbeitung dürfte aber künftig gerne noch etwas bodenständiger sein.

Anspieltipps: Enclosing Terror, The Disappearance Of I