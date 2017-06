Netter Thrash - zu braver Thrash.

Keine sonderlichen Überraschungseffekte, nichts was wirklich weh tut, und irgendwie alles schon einmal gehört? Beim ersten Durchlauf der neuen ADAMANTINE-Scheibe "Heroes & Villains" beschleichen einen diese Gedanken, ohne die Band dabei sofort abstrafen zu wollen. Denn auch wenn die Portugiesen im Großen und Ganzen genau diesen Konsens bedienen und mit ihrem melodiösen Thrash-Output keine neue Pforten öffnen, kann man ihnen nachsagen, im Rahmen ihrer (stilistisch limitierten) Möglichkeiten ein ordentliches Album herausgegeben zu haben, das keinen wirklich enttäuschen wird. Aber Begeisterung? Die fehlt dann auch irgendwie...

Es ist meistens einfach zu brav, was ADAMANTINE bietet; die Melodien mögen zwischenzeitlich gefallen, die gelegentlichen Tempoverlagerungen sprechen für einen angenehmen technischen Anspruch, und wenn mal ein netter Groove Einzug hält und die Vocals auch mal eine Spur räudiger werden, könnte man fast schon von Aggressivität sprechen. Aber im Grunde genommen ist "Heroes & Villains" genau das nicht - und das ist wohl auch einer der wesentzlichen Faktoren, die dazu beitragen, dass man nicht sofort steilgehen möchte, wenn 'Fire That Cleanses' oder 'Spellbound' die Daumenschrauben ansetzen oder in 'Reborn In Darkness' mal etwas mehr Bleifuß zu spüren ist.

Es besteht dennoch die Gefahr, dass die Qualitäten von ADAMANTINE verkannt werden, und das soll gewiss nicht unterstützt werden. Denn schlecht ist das neue Album, das erste in immerhin fünf Jahren, beileibe nicht. Aber wenn mich in drei Wochen jemand danach fragen würde, könnte ich nicht viel Spannendes darüber berichten. Und an diesem Punkt, der wohl klar beschreibt, dass viele Passagen trotz allem austauschbar sind, ist wohl alles gesagt.

Anspieltipps: Remember Who You Are, Grudge