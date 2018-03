Djent-Klangfarben ohne klares Muster

Die neue ADIMIRON-Scheibe macht den Eindruck, als wäre die Band mit ihrem Wust aus vermeintlich innovativen Ideen schon beim Songwriting in einer Sackgasse gelandet, die man während dieses Prozesses aber nicht als solche wahrgenommen hat. Das römische Djent-Ensemble präsentiert sich einmal mehr arg verproggt und lässt die Death/Thrash-Vergangenheit nur noch gelegentlich zu Wort kommen, findet in den acht Stücken des neuen Albums aber selten den Punkt, der die Songs wieder zu erden vermag. Stattdessen ist "Et Liber Eris" über weite Strecken ein Akt der geltungsbedürftigen Selbstbehauptung, rein technisch natürlich perfekt, im Hinblick auf die Vielzahl der abfärbenden Emotionen aber doch sehr unnahbar, manchmal gar steril. Das Resultat: Eine Platte, die den ersten Eindrücken nach noch ziemlich spannend klingt, ihr Potenzial aber lieber gegen eine Masse wenig zielorientierter Experimente austauscht - und das kann auf Dauer nicht gut gehen.

"Et Liber Eris" fehlt es vor allem an Parts, in denen die stark divergierenden Klangfarben auch mal etwas Harmonie ausstrahlen. Bei der Suche nach den irrwitzigsten Takt- und Rhythmusstrukturen bauen die Italiener zwar reichlich Gegensätze auf, legen aber offenkundig keinen großen Wert darauf, die Kontraste am Ende in Einklang zu bringen. So entsteht eine Menge Stückwerk, das im ersten Durchgang noch interessant erscheint, weil ADIMIRON musikalisch in viele Richtungen ausstrahlt. Aber wenn dann auch in den nachfolgenden Lauschangriffen nicht sonderlich viel ausgelöst wird und die Römer gefühlt am Ohr vorbei komponieren, sagt das genug aus, um "Et Liber Eris" abschließend sehr kritisch zu berwerten. Denn an dem Punkt, an dem die Scheibe einen endlich mal packen sollte, geschieht leider viel zu wenig - und so macht auch die progressivste Form des Djents nicht viel Spaß.

Anspieltipp: As Long As It Takes