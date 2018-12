Re-Release eines vergessenen Klassikers

Genau zu jener Zeit, als der Black Metal seinen internationalen Siegeszug auch auf breiter Ebene feiern durfte und dem Todesblei-Sektor für eine längere Zeit das Wasser abzugraben drohte, haben die Finnen von ADRAMELECH einen echten Klassiker eingespielt, der angesichts der damaligen Entwicklungen in der Szene jedoch nicht gebührend wertgeschätzt wurde. "Pure Blood Doom" war und ist ein absolutes Schlachtfest mit rabiaten Gitarrensounds und finsteren Old-School-Elementen, teilweie sogar fast schon ein gezielter Annäherungsversuch an den frostigen Bereich, letzten Endes aber doch ein stark amerikanisch geprägter, grooviger Output, der mit seinem technischen Vermögen auch heute noch problemlos mithalten könnte.

Der Beweis hierfür ist die jüngst veröffentlichte Neuauflage des vergessenen Schmuckstücks, der nicht nur mit stark verbessertem Sound, sondern auch mit optimiertem Artwork den erneuten Versuch wagt, die Annalen des finnischen Death Metals mit etwas größerem Erfolg zu bereichern. Denn auch 20 Jahre später ist "Pure Blood Doom" ein echtes Todesblei-Manifest, ultraböse, aggressiv und schließlich mit einem Rhythmusfundament gesegnet, das auch mancher BOLT THROWER-Scheibe ein minimales Plus beschert hätte. Die Riffs sind montrös fett, das Ambiente ist alte Schule mit Sternchen, und in Sachen Songwriting muss sich die Platte auch von den vielen frühzeitig abgesegneten Kultalben nicht in die Suppe spucken lassen. Mit dem größten Teil der sogenannten 'Unverzichtbaren' kann ADRAMELECH es nämlich schon beim Aufwärmen aufnehmen.

Insofern bleibt zu hoffen, dass dieser Re-Release noch einmal dazu beitragen kann, die seither nicht sonderlich fleißigen Akteure wieder ins Studio zu verfrachten. Nach dem nicht mehr ganz so starken "Terror Of Thousand Faces" hat es nämlich kein Lebenszeichen mehr gegeben, und der Release liegt immerhin schon stolze 13 Sonnenumdrehungen zurück. ADRAMELECH ist noch aktiv und bleibt eine der besten Death-Metal-Combos aus dem Land der tausend Seen. Nur sollte der aktive Status dann auch mal bestätigt werden. Auch wenn man von "Pure Blood Doom" noch lange wird zehren können...

Anspieltipps: Thule, Thingstead, The Book Of The Black Earth