Die Reifeprüfung einer richtig tollen Band!

Die Frage, ob es sich bei ADRENALINE RUSH tatsächlich nur um ein wild zusammengewürfeltes Projekt handelt, das am Ende ausschließlich auf Frontdame und Powerfrau Tave Wanning zugeschnitten ist, hat sich wohl relativ schnell erübrigt. Die Schweden sind in der Zwischenzeit auch auf den Bühnen aktiv gewesen, als Band zusammengewachsen und nun auch wieder ins Studio marschiert, um dem selbst betitelten Erstling einen mindestens ebenbürtigen Nachfolger zur Seite zu stellen.



Und ein solcher ist "Soul Survivor" fraglos geworden; die Songs wirken noch zielstrebiger, die Performance ist noch einen ganzen Zacken entschlossener, und bei den Hooklines konnte ARDENALINE RUSH auch noch einmal deutlich zulegen und das Debüt somit in allen Belangen übertreffen. Die hübsche Sängerin steht natürlich weiterhin im Mittelpunkt, hat sich diesen Platz aber auch redlich verdient, weil sie einen schlichtweg fantastischen Job macht und als krtaftvollere Variante einer Doro Pesch wie ein Jungbrunnen im Fermale-Fronted-Hardrock erscheint. Gerade in den etwas flotteren Nummern beeindruckt sie mit kraftvoller Performance und einer souveränen Haltung in den Refrains. Und wenn es mal etwas bedächtiger zugeht und die Balladenfraktion die Feuerzeuge schwenken möchte, ist Wanning mit einer emotionalen, aber völlig kitschfreien Darbietung zur Stelle. Beide Daumen gehen für diese tolle Sängerin nach oben.



Am Ende ist "Soul Survivor" aber eine Bandleistung, mit der ADRENALINE RUSH ganz klar das nächste Level erreicht und sich endgültig für größere Aufgaben empfiehlt. Neben einer Empfehlung für das zweite Album geht auch die Hoffnung raus, dass die Band schon bald auch auf hiesigen Bühnen ihre Qualitäten untermauern wird!



Anspieltipps: Stand My Ground, Break The Silence, Wild Side