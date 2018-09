Lähmend lahmer Funeral Doom

So schleppend der Sound, so hoch das Arbeitstempo: Während das ADVERSVM-Debüt "Aion Sitra Ahra" mit erdrückendem Funeral Doom einige arg morbide Szenarien nachstellt, arbeitet das Duo bereits mit Hochdruck an der Fertigstellung eines weiteren Silberlings, der ebenfalls noch in diesem Jahr eingetütet werden soll. Respekt vor so viel Eifer!

Zu hoffen bleibt allerdings, dass der Nachfolger ein wenig ausdrucksstärker aus den Boxen schallt als das aktuelle Album des deutschen Doom/Death-Projekts. Denn wenn man sich die sechs momentan verfügbaren Kapitel näher zu Gemüte führt, wird man schnell feststellen, dass irgendeine wichtige Zutat fehlt - nur will man zum Teufel nicht herausbekomen, welche es denn nun ist.

Auf "Aion Sitra Ahra" wird an vielen Ecken gespart; Vocals sind weitestgehend Mangelware, attraktive Riffs findet man auch nur hier und dort, atmosphärisch ist die Band zwar auf der Höhe, doch wirklich packende Augenblicke sind trotzdem nicht in Sicht, und wenn es um die Eindringlichkeit des Songwritings geht, bleiben diverse Mängel haften, die alle Sektionen betreffen - denn unterm Strich ist die monotone Geräuschkulisse auf Dauer relativ langweilig, sowohl im generellen Output als auch in der biederen Performance.

Funeral Doom ist genretypisch nicht allzu beweglich, er sollte aber einige Schlüsselreize mitbringen, damit die Hörerschaft sich von ihm gefangen nehmen lassen kann. Derartiges hat ADVERSVM auf "Aion Sitra Ahra" leider nicht im Angebot, weshalb das Debüt zunächst einmal nur eine Randnotiz in den Annalen der Szene bleiben dürfte. Vielleicht wird sich dies ja mit dem angekündigten zweiten Release ändern.

Anspieltipp: Est In Fatis