Grandioses Nebenprojekt eines umtriebigen Musikers.

Man sollte ihn auf der Liste haben, diesen Solokünstler aus Portland, der mit seinem Bandprojekt ADZALAAN schon häufiger im Underground auf sich aufmerksam gemacht hat, den großen Sprung in die Charts der europäischen Sammler bislang aber noch nicht realisieren konnte. Der rohe Black Metal, den Mastermind R allerdings auf seinem aktuellen Release anpreist, wird man so schnell nicht mehr abwimmeln können - unter anderem auch, weil die Mischung aus ursprünglichen, teils rasanten Schwarzmetall-Noten und zeitgemäßer, erstaunlich drückender Produktion schon auf technischer Ebene begeistert. Und da ist noch kein Wort über die einzelnen Songs von "Into Vermillion Mirrors" gesprochen worden.

Doch die rohe Kraft, mit der sich R in Old-School-Abenteuer wie 'Succumb And Vanquish' und 'False Cleansing' stürzt, reißt einen unwiderruflich sofort mit. ADZALAAN geht immens forsch zur Sache, strahlt etwas Triumphales aus, bleibt den Wurzeln des nordisch geprägten Sounds jedoch vollends treu, ohne die üblichen verdächtigen dabei kopieren zu müssen. Man spürt schon nach wenigen Sekunden, dass hier ein Visionär bei der Sache ist, dem der Black Metal in Fleisch und Blut übergegangen ist, und diese Haltung reflektieren Songs wie das brachiale 'Wretched Oaths Fall From Wicked Tongues' und das sphärische 'Vermillion In Absentia' mit einer ungeahnten Souveränität.

Insofern mag man kaum glauben, dass ADZALAAN eigentlich nur eines von mehreren Nebenprojekten des hauptberuflichen ASH BORER-Bassisten ist. Wer sich aber mal näher über seine Arbeiten informieren mag, wird feststellen, dass auch die anderen Schauplätze des Vrasubatlat-Labels eine Menge Wertvolles zu bieten haben - doch an der Spitze steht ganz klar dieses Projekt!



Anspieltipps: Vermillion IN Absentia, Wretched Oaths Fall From Wicked Tongues