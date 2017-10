Finnlands Black Metal - immer wieder ein Genuss!

Finnischer Black Metal ist sicher kein Fremdkörper im Kontext der skandinavischen Szene, aber man wird kaum abstreiten können, dass die Suomi-Bands im Großen und Ganzen eine Spur eigenständiger klingen als die Vertreter aus Norwegen und Schweden - einerseits wegen ihrer gelegentlich sehr punkigen Attitüde, andererseits aber auch wegen ihrer sehr intensiven Beziehung zur heimischen Folklore.



Beide Elemente entdeckt man auch auf dem neuen Album von AEGRUS wieder, zwar insgesamt nicht ganz so scharf ausgeprägt, aber immer noch dominant genug, um die Herkunft dieser Truppe an ihrem Sound abzulesen. HORNA und BEHEXEN sind die Bands, die man hier gerne als Vergleich heranziehen mag, wenngleich nicht alle Parallelen von "Thy Numerous Darkness" zwingend auf finnische Acts zutreffen. Auch AGATHODAIMON ist ein treffender Vergleich im Hinblick auf die arg melodische Raserei bzw. den Mix aus forschen Screams und epischen Gitarrensounds. Erfreulicherweise bleibt AEGRUS nämlich der Welt der Keyboards fern und kreiert ihren dennoch sphärischen Sound anhand erstklassiger Harmonien und teils ergreifenden Leads, die gerade im hinteren Albumdrittel noch einmal ganz groß auftrumpfen. Songs wie 'Dark Essence' und 'Transcendence' sind Hymnen vor dem gehörnten Herrn, gleichsam einprägsam und fordernd und schlichtweg eine originalgetreue Wiedergabe der Kernessenz des melodischen Black Metals made in Finnland. Selbst die AMORPHIS-Mitglieder, die "Tales Of The Thousand Lakes" mitkomponiert haben, werden zustimmen, dass diese Platte einen gewissen Stolz ausstrahlt, der nicht nur zufällig auf eben jenen Kult-Longplayer zurückzuführen ist.



Ist es in den letzten beiden Jahrzehnten nicht immer ein Vorteil gewesen, typisch finnisch zu klingen bzw. Elemente zu verwenden, die bei Bands aus dem nordischen Staat regelmäßig an der Tagesordnung sind (man denke nur mal an die ganzen Melodic-Metal-Klimpereien), kann sich AEGRUS mit diesem Trademark durchaus rühmen. "Thy Numinous Darkness" ist eine Blaupause melodischen Suomi-Black-Metals!