Starke Songs - zumindest ist es zu vermuten...

Mensch, hört denn eigentlich niemand mehr in ein neues Album rein, sobald es den Endmix durchlaufen hat? Wie kann es nur immer wieder passieren, dass solch große, grundsätzlich unnötige Defizite bestehen bleiben, obschon bereits das Laienohr feststellen kann, dass hier einiges schiefgelauffen ist?



Die neue AEOLITH-Platte ist in diesem Zusammenhang ein echtes Rätsel; das griechische Black-Metal-Projekt produziert durchaus interessantes Material und gibt sich sowohl den symphonischen Klängen als auich der Raserei hin, muss aber deutliche Einbußen beim Sound hinnehmen, der nicht nur extrem matschig daherkommt, sondern einzelne Fragmente viel zu stark in den Hintergrund drängt. So kann man den Gesang von AEOLITH-Mastermind und -Alleinherrscher Thanos kaum verstehen bzw, nimmt man ihn erst in dem Moment wahr, in dem einem klar wird, das hier doch irgendetwas fehlt. Und tatsächlich: Irgendwo hinter den recht dominanten (aber eben nicht voluminösen) Tasten und den pfeilschnellen Gitarren hörrt man ein entferntes Rauschen, das man schließlich als die Stimme des Frontmanns wahrnimmt. Echt seltsam!



Nun, leider ist es am Ende dann auch so, dass man die vielen positiven Aspekte und vor allem die vielschichtige Herangehensweise gar nicht gescheit bewerten kann, weil auf "Remnants Of A Future Past" alles mit dem Sound steht und fällt - und der ist nun mal leider ziemlich beschissen. Unglaublich, dass ein potenziell anständiges Album heutzutage lediglich durch die Produktion versaut werden kann. Die digitale Technik scheint bei Thanos jedenfalls noch nicht durchgedrungen zu sein - andernfalls hätte er aus seinem neuen Album sicherlich mehr herausgeholt als dieses völlig undifferenzierte Endprodukt.