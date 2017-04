Zwei seltene Live-Mitschnitte aus den Jahren ohne Joe Perry.

Eigentlich ist die große Zeit der Bootlegs seit Jahren vorbei. War es in den Achtzigern noch das Größte für einen eingefleischten Fan, einen raren Mitschnitt seiner musikalischen Idole zu ergattern, finden sich inzwischen beliebig viele Konzertmitschnitte mit schwankender Qualität auf YouTube. Trotzdem erleben die Bootlegs in den vergangenen Jahren im Rahmen der "Live Radio Broadcasts"-Reihe ein kleines Revival, wobei schon alte Radio-Aufzeichnungen von Rockgrößen wie GUNS'N'ROSES oder QUIET RIOT wieder aufpoliert wurden. Beim nächsten Release der Serie, der auf den Titel "Back In The Saddle Again (Live Radio Broadcasts 1980 und 1984)" hört, stehen nun die Hard-Rock-Urgesteine AEROSMITH im Fokus.



Herausgegriffen wurden dabei zwei Konzerte aus der Heimatstadt der Bad Boys From Boston, die ursprünglich am 3. Dezember 1980 im Boston Club und am 14. Februar 1984 im Orpheum Theater aufgezeichnet wurden. Die Wahl gerade dieser beiden Bootlegs dürfte dabei bei vielen Fans der Amerikaner auf Unverständnis stoßen, stammen sie doch beide aus der Zeit ohne Gründungsmitglied und Gitarren-Legende Joe Perry. Zusätzlich war zur Zeit des zweiten Konzerts auch Gitarrist Brad Whitford nach dem wenig erfolgreichen und recht unbeliebten Album "Rock In A Hard Place" aus der Band augestiegen, sodass von der ursprünglichen Besetzung nur noch Steven Tyler, Basser Tom Hamilton und Schlagzeuger Joey Kramer zu hören sind.



Das macht sich auch deutlich auf beiden CDs bemerkbar, denn auch wenn hier natürlich sämtliche Hits der Frühphase wie 'Walk This Way', 'Sweet Emotion', 'Dream On' oder 'Back In The Saddle' gespielt werden, fehlt dieser ganz typische AEROSMITH-Vibe. An der reinen Leistung von Ersatzgitarrist Jimmy Crespo liegt das beileibe nicht, denn er liefert einige wirklich feine Soli ab, trotzdem kann er gemeinsam mit Steven Tyler nicht die unnachahmliche Chemie der Toxic Twins wiederbeleben. Das musste auch die Band irgendwann einsehen und so folgte kurz nach dem hier verewigten Konzert aus dem Jahr 1984 die große Reunion mit Perry und Whitford, wodurch der Mitschnitt als letztes Zeitzeugnis dieser Epoche der Rocker noch zusätzlichen Seltenheitswert bekommt. Auch wenn die reine Performance nicht mit anderen Livealben der Band mithalten kann, so ist zumindestens die Soundqualität beider Shows für ein Bootleg gelungen und kann auch auf einer modernen Stereo-Anlage durchaus überzeugen.



Alles in allem ist "Back In The Saddle Again (Live Radio Broadcasts 1980 und 1984)" damit wohl eher etwas für die eingefleischten AEROSMITH-Jünger geworden, die ihrer Sammlung eine weitere Rarität hinzufügen wollen. Rein musikalisch gibt es nämlich durchaus beeindruckendere und bessere Aufnahmen der Bostoner Hard-Rocker.