Es geht munter weiter

Es geht weiter! Die beste Band der Welt veröffentlicht ihre Frühwerke als schmucke Vinyl-Wiederauflagen und lässt Fanherzen wie meines höher schlagen. Das "Debil"-Debüt hat vor einigen Monaten ja schon mächtig Freude bereitet und entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an das Zweitwerk, obgleich man die Musik natürlich schon in- und auswendig herunterbeten kann. Doch trotz dieses Vorwissens könnte das Grinsen beim Auspacken dieses Re-Releases kaum breiter sein. Ja, ich bin DIE ÄRZTE-Fan seit Kindestagen! Ja, Alben wie "13", "Planet Punk" oder "Die Bestie in Menschengestalt" laufen auch ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen noch rauf und runter und wecken die schönsten Erinnerungen. So natürlich auch "Im Schatten der Ärzte".



Ur-Bassist Sahnie war auch damals kaum noch auf dem Album zu hören, die unzerstörbaren DIE ÄRZTE-Evergreens dafür schon 1985 umso präsenter. 'Du willst mich küssen', 'Ich weiß nicht (ob es Liebe ist)' oder meine beiden Lieblinge 'Dein Vampyr' und 'Buddy Holly's Brille' haben nach wie vor bei Fans einen immens hohen Stellenwert – wie auch das gesamte Album, das fast 35 Jahre später eine Vinyl-Generalüberholung bekommt, inklusive Downloadcode. Sony Music macht es anno 2019/2020 möglich! Und damals wie heute kommt der Pop-Punk der Berliner Urgesteine zeitlos herüber und bereitet immens viel Freude.



Im Kontext gesehen hatte "Im Schatten der Ärzte" eventuell nicht die Über-Hits, die auch heute noch auf Veranstaltung rauf und runterlaufen, doch der emotionale Wert jedes einzelnen Stücks ist kaum in Worte zu fassen. Und so ist auch "Im Schatten der Ärzte" aus der Diskographie BelaFarinRods kaum hinwegzudenken. Wir freuen uns jedenfalls, dass auch weitere Vinylausgaben in chronologischer Reihenfolge in Vorbereitung sind und so auch jüngeres Gemüse wie meiner Einer seine Sammlung peu a peu auf-ÄRZTEN kann.