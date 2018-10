Gelungener Genremix, eigenständige Platte.

Klar kannte ich AETERNUS vom Namen her schon, und auch den ein oder anderen Song durfte ich schon mal hören. Letztlich ist aber "Heathen" mein erster intensiverer Kontakt mit den Norwegern, und was kann ich über die mir vorliegenden 35 Minuten sagen? Beim Lesen unserer älteren Rezensionen habe ich angeschwärzten Death Metal erwartet. "Heathen" ist bereits das achte Studio-Album der Veteranen, mit TAAKE-Live-Bassist Eld hat man einen neuen Musiker am Start, Phobos ist seit dem letzten Album mit am Ball, ihn könnte man von GORGOROTH-Live-Gigs kennen. Mit Ares gibt es auch eine langjährige Konstante. AETERNUS ist sein Baby, und ja, das Baby kann Death Metal.

Der Sound ist nicht nur angeschwärzt, sondern enthält auch Pagan-Elemente, und manchmal eine doomige, fast gotische Schwere, die mich fasziniert. Vom Klangbild her fällt der absolut eigenständige Gesang auf, der die Band aus der Masse herausstechen lässt. Das Gaspedal wird kaum durchgedrückt, vieles bewegt sich im Midtempo, und die Melodien kommen so klasse zur Geltung.

Wer norwegische Raserei sucht, wird hier nicht fündig werden. Wer aber die neue BEHEMOTH mit etwas PRIMORDIAL und epischen BATHORY kreuzen will, der ist hier an der richtigen Stelle.

Was ich wirklich stark finde: Die Band kann auch Songs schreiben, die hängen bleiben und begeistern. Gerade das finde ich bei den vielen Veröffentlichungen, die momentan den Markt überschwemmen, absolut zwingend. Verbunden mit dem eigenständigen Gesang, der starken Produktion und dem gelungenen Genremix bleibt für mich eine wirklich eigenständige Extrem-Metal-Platte, die viele Interessenten begeistern sollte. Ich bin jedenfalls ziemlich angetan.

Anspieltipps: Hedning, Conjuring Of The Gentiles.