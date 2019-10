Bereit für schöne Momente!

Polen gehört heutzutage zu den Exportmeistern im extremen Metal. Neben BEHEMOTH und VADER gehört z.B. auch MGLA zu den Exportschlagern unseres Nachbarlandes. Ob irgendwann auch AETHER zu diesen Schlagern gehört, bleibt abzuwarten. Zumindest liegt mittlerweile das Debütalbum "In Embers" vor.



Bis AETHER jedoch zu den genannten Bands aufschließen kann, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen, zumindest was Verkaufszahlen etc. angeht. Qualitativ ist die Truppe schon auf einem guten Weg, AETHER liefert auf "In Embers" Melodic Death Metal an, der eher an eine skandinavische Herkunft glauben lässt. Die Kombination aus Gitarren und Keyboards sorgen für schöne Melodien und eine schöne Atmosphäre, die Leadgitarre erinnert stellenweise gerne an ENSIFERUM.



Die Songs sind tatsächlich einfach "nur" schön, nicht zum abgehen, sondern zum hinsetzen und genüsslich Musik hören. Alleine schon die Kombination aus 'Elements' und 'Tale Of Fire' ist purer Hörgenuss, die Polen schaffen ein bombastisches Soundgewand. Das Songwriting ist stark, gekonnt wird das Tempo und die Atmosphäre variiert. Die Herren wissen, wann sie cleane Vocals einbauen müssen oder wann sie einfach mal ruhige Passagen ('Last Battle'!) angesagt sind.



"In Embers" ist ein schönes Debüt geworden. Nun ist "schön" eigentlich kein Attribut, das eine Metalband über ihr Werk lesen will, aber es passt einfach. AETHER zieht den Hörer in seinen Bann und sorgt einfach für schöne Momente. Wenn die Truppe so weitermacht, wird es zwar nicht zum Level der genannten Landsmänner reichen, aber sie wird sich auch nicht vor ihnen verstecken müssen.