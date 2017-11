Melodic Death ohne das entscheidende Etwas.

Vielleicht wäre das Interesse an AETHERIAN nicht so groß gewesen, wäre die Band nicht mit dem Videoclip zu 'The Rain' völlig durch die Decke gegangen. Clicks im siebenstelligen Bereich konnte der Track erzielen, seit die Band ihn im vergangenen Jahr bei YouTube eingestellt hatte, steigerte aber gleichzeitig auch die Erwartungen an die erste vollwertige Scheibe der Griechen, die mit "Tales Of Our Times" vor zwei Jahren bereits eine EP veröffentlichten.

Allerdings könnte es schnell passieren, dass man ob der recht gewöhnlichen Songs von "The Untamed Wilderness" schnell ein wenig Ernüchterung spürt, sollte man sich von besagter Single inspiriert gefühlt haben. AETHERIAN mag zwar im epischen Melodic Death Metal einige Kernkompetenzen besitzen, doch auf Albumdistanz fällt es den Südeuropäern sichtlich schwer, die Spannung aufrechtzuerhalten und ihr Material zumindest insoweit abwechslungsreich zu gestalten, dass man kein zu klares Schema hinter den Arbeitsmethoden entlarven könnte. Die Band setzt auf verschlepptes Midtempo und orientiert sich hierbei klar an Acts wie INSOMNIUM, ohne jedoch schon deren kompositorische Klasse zu erreichen. Nummern wie das flottere 'Dark Earth' und das heroische 'The Path' bilden hier ebenso wie 'The Rain' die Ausnahme, aber mit eher bescheidenem Material wie 'Black Sails' und 'Seeds Of Deception' bremsen sich die Griechen immer wieder selbst aus und schaffen es leider auch, die allgemeine Qualität ihrer ersten Full-Length regelmäßig zu mindern.

Es ist definitiv nicht alles Gold, was auf "The Untamed Wilderness" zu glänzen scheint, da sich anständiges und durchschnittliches Material letztendlich die Waage hält. Fans von melodischem Death Metal mit Pagan-Einschlag sollten sicher mal ein Ohr riskieren; aber sie sollten die Erwartungen nicht allzu weit in die Höhe schrauben, weil sie AETHERIAN eben nicht in vollem Maße erfüllen kann.



Anspieltipps: The Rain, The Path