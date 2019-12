Herausragende Epen eines enorm fleißigen Duos

Erneut ist dieses Feeling da, und erneut bewegen wir uns wieder im Umkreis der finnischen Black-Metal-Szene, die mit AETHYRICK den nächsten Hochkaräter an die Oberfläche spült - und einen fleißigen dazu. Während der Genuss von "Praxis" noch mit einer Menge Wohklang nachhallt, hat die Band bereits eine weitere Scheibe eingetütet und für den Januar 2020 den nächsten Silberling in die Warteschleife gesetzt. Qualitätsverlust aufgrund von hohem Release-Tempo? Keineswegs! Die Gefahr der ständigen Wiederholung? Nein, auch hier hat AETHYRICK vorgesorgt. Und dabei sollten wir an dieser Stelle erst einmal über "Praxis" reden, quasi dem Einstieg der Band im internationalen Underground, der bereits Ende des vergangenen Jahres via The Sinister Flame eingeleitet wurde.

Doch lediglich über die Platte zu reden, ohne dabei zu schwelgen, wie toll die Symbiose aus sphärischem Stoff, melodischem Black Metal und aggressivem, gerne auch mal verroht-frostigem Material am Ende funktioniert, ist gar nicht möglich. Die Finnen treffen den Ton der Dissonanz, ohne dabei das ständige Harmoniegefühl der hymnischen Parts zu umgehen. Die Mixtur aus annähernd symphonischem Stoff (mit bewusst reduzierten Tasten-Backings) und puristisch-natürlicher Ware ist geradezu perfekt umgesetzt, die Übergänge zwischen rauem Black Metal und mitreißend-majestätischer Epik sind fließend, und wenn man darüber hinaus auch noch das wandelbare Organ von Frontmann Gall lobend erwähnt, sind alle Vorzüge einer durch und durch berauschenden Scheibe genannt. Dass "Praxis" darüber hinaus relativ vielschichtig aufgebaut ist, in Sachen Dynamik ebenfalls ein Ausrufezeichen setzt und bei der Produktion auf jeglichen Bombast verzichtet, soll nicht unerwähnt bleiben und gehört zur durchweg positiven Argumentationskette dazu.

Dieses Duo hat das Zeug dazu, die lange Tradition der finnischen Black-Metal-Bewegung auf einem sehr hohen Level fortzuführen und das legendäre Erbe zu erhalten. Davon zeugt neben "Praxis" auch der neue Stoff, den man sich parallel bei Bandcamp anhören sollte und letzten Endes auch unbedingt zulegen muss. Denn zweifelsohne wird die Band ihren Arbeitseifer nur aufrechterhalten können, wenn der entsprechende Support vorliegt. Und den hat sich AETHYRICK allemal verdient!