Ein neues Talent auf dem Songwriter-Markt sucht sein Profil.

ALBERT AF EKENSTAM ist ein schwedischer Singer-Songwriter, der nach einigen in Expertenkreisen gefeierten Singles und Live-Auftritten nun sein Debüt-Album vorlegt.

Wir hören hier ein alles in allem ziemlich unaufgeregtes, minimalistisch arrangiertes Album, das durch eine verhallte, gezupfte E-Gitarre eingeleitet wird und dann langsam plätschernd in einen sanften Akustik-Song übergeht. Alberts Stimme ist angenehm tief und kraftvoll, wirkt aber stellenweise etwas (gewollt?) unsicher. Nach eigenen Angaben ist Af Ekenstam Fan des modernen Post-Rock und nennt EXPLOSIONS IN THE SKY und MOGWAI als Einflüsse, und, ja, manche Songs entwickeln mit der Zeit einen gewissen postigen Flair, zum Beispiel im Finale des schönen 'Angel Liz'. An anderen Stellen ist "Ashes" aber auch ein ganz schönes Sedativum und man wünscht sich, dass Af Ekenstam ein bisschen mehr aus sich heraus gehen würde anstatt in seiner verregneten Tristesse zu baden. Hier gestalten Akteure wie DAMIEN JURADO oder JOHN RICHARDSON diesen Stil deutlich spannender.

Auf der Habenseite steht für "Ashes" eine absolut sehr transparente, intime Produktion, die den Künstler dem Hörer sehr nahe bringt, ihn beinahe physisch greifbar macht. Wenn er jetzt noch etwas mehr an seinem Profil arbeitet, könnte das durchaus eine gute Sache werden.