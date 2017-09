Glam-Standards prima verpackt!

Mit dezentem Glam-Faktor, feinen Melodien und typischen 80er-Rocksounds bemühen sich die Herren von AFFÄIRE um ein wenig Zuneigung. Im Gepäck haben die Portugiesen diesmal zwar nur eine EP, doch auch über die kuze Distanz generiert die Truppe genügend Unterhaltungswert, dass man den "Neon Gods" gerne ein paar dankbare Gebete hinterherschicken möchte.

Die fünf neuen Songs sind sicherlich berechenbar, die Hooklines sind schematisch, und man könnte wahrscheinlich aus dem Stehgreif dutzende Kapellen aus Hollywood und Umgebung benennen, die vor drei Jahrzehnten ähnliche Steine ins Rollen bringen konnten wie AFFÄIRE es nun beabsichtigt - aber muss man das Gebotene nur deshalb schlechter finden, weil der eigenständige Anteil der frischen EP vrschwindend gering ist? Eigentlich ja nicht...

Klar: Bands wie AFFÄIRE gab und gibt es auch heute wie Sand am Meer, weil der Glam Rock mit dem Ende von MÖTLEY CRÜE nicht ausgestorben ist. Aber zwischen all den kitschverwandten Allerweltskapellen ist die Trennung von Spreu und Weizen ein stetiges Unterfangen, das auch mit dem Release von "Neon Gods" kein Ende nimmt. Doch das neue Werk dieser portugiesischen Newcomer kann sich schließlich behaupten, zwar weitestgehend mit sehr vertrauten Klängen, aber eben auch mit fünf guten Stücken, die livehaftig sicherlich zu Hausnummern werden. Fans von RATT, neueren SKID ROW-Alben und der CRÜE selbst sollten daher nicht zaudern und sich selbst überzeugen. Südländische Glam-Sounds sind ja auch nicht ständig an der Tagesordnung.

Anspieltipps: All Messed Up, The Hitcher