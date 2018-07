Melancholie und Nostalgie

Ein stimmungsvolles Puzzle, dessen einzelne Teile perfekt aufeinander abgestimmt sind und bestens zueinander passen und schließlich auch noch einen sehr eigenständigen Gesamtkontext widerspiegeln: Ja, genau, das ist das Bild, das sich eine junge Band für ihre ersten Arbeiten wünscht. AFFASIA ist zwar schon etwas länger im Geschäft, konnte aber in der jüngeren Vergangenheit keinen echten Konsens finden, so dass es eine ganze Weile andauerte, bis die Band schließlich auf dem heutigen Level angelangt war. Mit "Adrift In Remorse" veröffentlicht die Combo aus Richmond, Virginia nun allerdings das erste Lebenszeichen im Upper-Class-Bereich und setzt genau jenes Zeichen, das man eigentlich sschon längst hätte setzen wollen. Aber besser etwas später als nie!



Die Musiker finden sich allesamt im Schnittfeld von älteren ANATHEMA-, KATATONIA- und PARADISE LOST-Releases wieder und kreieren mit einigen Shoegaze- und Post-Metal-Versatzstücken einen melancholischen Mix, der vielleicht nicht ganz so finster tönt wie die britischen und skandinavischen Originale zu ihre Blütezeit, dafür aber im sphärischen Abschnitt Akzente setzen kann, die definitiv nachhaltig sind. 'Dissolute' und 'As You Never Were' halten zudem ein paar einprägsame Hooklines bereit und stimmen in den grundsätzlichen sehr melodischen Grundton ein, der zwischen den leicht verproggten Strukturen ein Zeichen der Stabilität setzt. Denn auch wenn "Adrift In Remorse" nicht sofort komplett transparent ist und sich viele Details erst im Nachhinein festsetzen, wirkt das Material sehr kontrolliert und gerät auch in den komplexen Phasen nicht aus den Fugen - unter anderem eben wegen der oftmals eingestreuten Gitarrenharmonien, von denen der größte Teil des eigentlichen Zaubers ausgeht.



Der düstere Metal, der in Großbritannien und Schweden vor zweieinhalb Dekaden seinen Siegeszug angetreten hat, hat sich im Laufe der Jahr(zehnt)e verändert und klingt inzwischen eben so wie das aktuelle Werk von AFFASIA. Und bei der Qualität der Songs, die die US-Amerikaner hier aufbieten, muss man sagen: Das ist auch wirklich gut so. Fans der besagten Acts wissen daher, was zu tun ist!