Die Leichtigkeit des musikalischen Seins

Ach ja, meinetwegen sind die Songs von AFTERPARTEES im weitesten Sinne poppig, gerne nehmen wir auch in Kauf, dass jede einzelne Nummer des neuen Albums absolutes Radioformat hat, und dass dreckiger Rock & Roll auch nicht die Kernkompetenz von "Life Is Easy" ist. Nun, geschenkt! Denn nimmt man einzig und allein das Feeling in Augenschein und lässt sich von den beschwingten Nummern dieser Platte mitreißen, wird man schnell zugeben müssen, dass die Band in Windeseile beste Laune zaubert - und das einzig und allein mit konventionellen Indie-Sounds und leichten Retro-Mustern.

"Life Is Easy" bringt die Leichtigkeit in den Britpop-ähnlichen Sound, verschmäht die verkrampfte Haltung, die Szenefiguren wie Ashcroft und die Gallaghers irgendwann in ihre Songs gebracht haben und begeistert stattdessen mit tollen Melodiebögen, wunderbaren Harmonien, ein bisschen BEATLES-Atmosphäre und einer Performance, die vor Leidenschaft nur so strotzt.

Merke also: Um richtig gute Songs zu schreiben, muss das Rad nicht neu erfunden werden, noch muss man immerzu klare Kante zeigen. Oftmals ist es hilfreich, sich einfach auf das Gefühl und einen Strauß toller Melodien zu verlassen. Dann ist es nämlich auch egal, wenn die Ballade mal vom Pathos angegriffen wird oder die Hookline irgendwie bekannt klingt. Gute Songs sind eben gute Songs - und "Life Is Easy" hat gleich zwölf davon!

Anspieltipps: Easy Money, Two Kinds Of Lovers, Be With U