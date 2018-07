F***ing Rock'n'Roll!

Man nehme eine Prise MOTÖRHEAD, ein bisschen BLACK LABEL SOCIETY, ein wenig THIN LIZZY und so ziemlich jede ansprechende Retro-Note, die dieser Planet in den vergangenen Jahren publiziert hat, und schon ist man dem Sound von AGAINST THE GRAIN sehr nahe. Geprägt von mehr als 150 Live-Shows in den vergangenen sechs Jahren hat sich die Truppe zu einem echten Bühnenmagneten entwickelt, dessen raue Energie nun auch im Studio nachhaltig ausstrahlt. "Cheated Death" ist das bisherige Highlight der Jungs aus Michigan, und angesichts dieser ungestümen Power ist noch längst nicht abzusehen, dass die neuen Stücke auch auf lange Sicht das Highlight der jungen Laufbahn bleiben werden.

Es braucht nicht einmal eine halbe Minute, da ist man schon bestens eingegroovt und hebt die Fäuste zu coolen, zumeist traditionellen Heavy-Rockern wie 'Cheated Death' und 'Smoke'. GLUECIFER und die BACKYARD BABIES grüßen gelegentlich, während an anderer Stelle ein typische Prise amerikanischen Blues Rocks für beste Stimmung garantiert. Und wenn es dann doch einmal etwas schneller zur Sache geht und auch die üblichen Rotzrock-Parallelen nicht mehr gen Skandinavien schielen, sendet AGAINST THE GRAIN einen Gruß nach ganz oben, wo ein Mann mit markanter Warze Beifall für so viel Coolness und solch erstklassige Songs spendet. Hätte Lemmy zu Lebzeiten von dieser Combo Notiz genommen, wäre sie sicher irgendwann in seinem Vorprogramm gelandet.

Der Tod des Altmeisters ist aber natürlich nicht das Sackgassen-Argument für AGAINST THE GRAIN. Im Geegenteil: In Zeiten, in denen ein Act wie MOTÖRHEAD kaum ersetzbar scheint, ist es immer wieder schön, wenn neue, junge und frische Bands an die guten alten Zeiten erinnern. "Cheated Death" ist sicherlich kein Tribut an die britische Legende, aber ein Album, das den Drive, die Atmosphäre und das Feeling so weit aufnehmen kann, dass Fans des Trios gar nicht an diesem Album vorbeikommen. Und dabei spielt AGAINST THE GRAIN doch eigentlich nur dreckigen, rupigen Hardrock...



Anspieltipps: Devils And Angels, High Heeled Woman, Into The Light