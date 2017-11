Empfehlenswerte Eigenproduktion!

Diese aus Bern stammende Formation überrascht schon beim ersten Blick auf das Line-Up. Eine achtköpfige Metal-Band ist zwar längst nicht mehr außergewöhnlich, wenn man jedoch bedenkt, dass zum Line-Up von AGE OF DISCLOSURE an sich nur die beiden Gitarristen Ben Sollberger und Christian Busch sowie Bassist Adriano Troiano und Drummer Buddah Craven als Instrumental-Fraktion zählen, muss es sich hier wohl um etwas Besonderes handeln - in der Tat, denn mit Orlando Skrylls, Jvo Julmy, Roman Burri und Syn Schütz vervollständigen vier Sänger die Besetzung.

Wer jetzt Bedenken hat, es auf "To The Universe" eventuell mit einer Art multiplem Stimmband-Overkill zu tun zu bekommen, darf sich allerdings entspannt zurücklehnen, denn jeder einzelne der vier Vokalisten darf für sich selbst glänzen und vermag es obendrein sogar durch eine ansprechende Leistung aufzufallen. Etwaige "Grunz-(oder für sonstige gesangliche Abartigkeiten benötigte) Helfer" hat es für "To The Universe" nämlich nicht gebraucht; stattdessen wird das irgendwo im Grenzbereich von traditionellem Heavy Metal der britischen Machart und US Metal zu verortende, gut 60-minütige Werk nicht zuletzt auf Grund des facettenreichen und stimmungsvollen Gesangs zu einem überaus empfehlenswerten Teil.

Da der Vortrag der Eidgenossen obendrein sowohl kraftstrotzenden, geradlinigen Heavy Metal in purer Form, aber auch abgedrehten US-typischen Progressive-Stoff in erlesener Früh-90er-Machart enthält, entpuppt sich die Beschäftigung mit "Age Of Disclosure" sogar zu einem regelrechten Vergnügen. Mitunter werden die Einflussquellen zwar geradezu frech an die Oberfläche befördert, doch das ist nicht allzu schlimm, da es sich dabei ausnahmslos um etablierte Größen handelt und diese ohnehin bei fast jeder Nachwuchsband auszumachen sind. Allen voran ist IRON MAIDEN zu nennen, die unter anderem für das zackige 'Already There' - bei dem sich Jvo als "Luftschutzsirene" der Sonderklasse unter Beweis stellen darf - Pate gestanden haben dürfte. Die in Summe jedoch wichtigsten Inspirationsgeber für die Eidgenossen scheinen aber doch Jon Schaffer und Co. zu sein, denn egal, ob es in ähnlich marschierender Manier zur Sache geht wie in diversen hurtigen Tracks der Amis, oder aber AGE OF DISCLOSURE mit der atmosphärischen Ballade 'Beautiful' nahe an den legendären "The Dark Saga"-Wohlfühl-Faktor herankommt - eine gewisse Vorliebe für ICED EARTH kann bei diesem Unternehmen niemand verleugnen.

Braucht man aber auch gar nicht, denn eines ist fix: Wer ein Faible für die traditionelle Heavy Metal-Gangart besitzt, wird an diesem, für eine Eigenproduktion sowohl klangtechnisch wie auch optisch fein umgesetzten Gerät seine Freude haben. Thumbs Up!