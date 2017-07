Klare Handschrift, gute Songs - nicht mehr, aber auch nicht weniger!

Welches ACCEPT-Album die Herrschaften vopn AGENTPUNCH vor ihrem ersten gemeinsamen Studiobesuch eingeworfen haben, lässt sich nicht abschließend klären. Allerdings liegt es ziemlich nahe, dass die Teutonen-Legende einen wichtigen Einfluss auf das Material von "Investigation" genommen hat, der sich vor allem in der Gitarrenarbeit widerspiegelt, deren Handschrift über weite Strecken unverkennbar ist. Doch die 13 Stücke begrenzen sich nicht durch die offenkundige Inspiration, sondern machen auch immer wieder einen angenehmen Ausflug in den traditionellen Hardrock-Bereich, der dadurch geprägt ist, dass die Gitarren immer noch einen sehr metallischen Klang haben. Und dieser Punch, diese Energie, das ist die wahre Stärke dieser jungen Combo aus Osnabrück.



Beim Songwriting ist Originalität nämlich nicht gerade die größte Stärke von AGENTPUNCH. Man zitiert sich munter durch den hiesigen Heavy-Metal-Zirkus, zeigt sich aber handwerklich fit und bei der Umsetzung gewieft. Die meisten Songs bleiben hängen, es ist eine gewisse Aggression vorhanden, die das Material weiter antreibt, und an Hits mangelt es "Investigation" am Ende auch nicht, so dass der größte Teil potenzieller Kritik auch sofort wieder an AGENTPUNCH abprallt.



Lediglich in der Mitte des Albums stellt sich eine gewisse inhaltliche Eintönigkeit ein, die die Band aber schnell wieder in den Griff bekommt. 'In The Wind', Falling Down' und 'Do You Wanna Know' sind schließlich auch die einzigen Schwachpunkte einer an sich sehr ordentlichen Platte, die sich vor allem dann in Topform präsentiert, wenn die deftigeren Grooves die Oberhand gewinnen. 'Investigation', 'Judgement Day' und 'Marching East' sind in diesem Sinne das Material der Stunde und die besten Argumente, die Hörerschaft von dieser feinen Scheibe zu überzeugen. Kompliment für dieses gute Debüt!