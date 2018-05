Ein Schlag ins Gesicht

Die Geschichte der kanadischen Band AGGRESSION geht bis weit in die 1980er Jahre zurück. Damals unter dem Namen ASYLUM haben die Musiker ein paar schmucke Demos veröffentlicht, doch bis es zur Veröffentlichung ihres full-length-Debüts kam, hat sich die Band schon aufgelöst. Von 1987 bis 2005 war es dann recht ruhig um Sasquatch Barthe und seine Mannen, doch dann berappelte sich AGGRESSION wieder, ohne jedoch richtig in die Gänge zu kommen. Umso größer sind die Hoffnungen nun, da es die Kanadier 2016 mit "Fragmented Spirit Devils" zu einem ganz passablen Thrasher geschafft haben und nun, nur anderthalb Jahre später, gleich den Nachfolger "Feels Like Punk, Sounds Like Thrash" ins Rennen schicken.

Was in dem Titel nach Crossover der Marke MUNICIPAL WASTE, GAMA BOMB und Konsorten klingt, ist eher rustikaler, nicht ganz so spritziger, aber trotzdem sehr wuchtiger Thrash Metal in Reinkultur. Die Riffs drücken ganz ordentlich in die Magengegend, das AGGRESSIONs-Potential ist natürlich allgegenwärtig und mit 'Tales Of Terror', dem stellenweise sogar sehr verspielten aber trotzdem rotzigen 'Riding With The Living Dead' und dem sehr coolen 'Once Upon A Time In Hell' haben die Kanadier sogar amtliche Klein-Hits am Start, die selbst das verstaubteste Kaffeekränzchen in Schutt und Asche legen.

Auch wenn die Qualität nicht über die gesamte Albumlänge her gleichbleibt und man die eine oder andere Riff-Attacke an anderer Stelle schon einmal besser gehört hat, erfüllt "Feels Like Punk, Sounds Like Thrash" den Sinn und Zweck: AGGRESSION ist wieder da und an der Tagesordnung und wer über all die Jahre das herumwüten und zerstören nicht verlernt hat, der verdient Respekt. Den hatten Sasquatch und Co. zwar schon beim Vorgänger inne, doch "Feels Like Punk, Sounds Like Thrash" untermauert das AGGRESSION'sche Vorhaben noch einmal deutlich.