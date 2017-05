Gut möglich, dass für die Madrilenen nun auch bei uns was geht!

In Spanien zählt AGRESIVA längst zu den geläufigen Adressen, wenn von kraftvoll intoniertem Thrash Metal die Rede ist. Außerhalb der Landesgrenzen dagegen hat es der Vierer aus Madrid bislang noch nicht wirklich zu etwas gebracht.



Das ist insofern interessant - oder eigentlich verwunderlich - da das Quartett im Gegensatz zu einem Großteil ihrer Landsleute zur Gänze auf die Muttersprache verzichtet und den selbsternannten "Hell Bent For Leather - Take No Prisoners - Bone Crushing METAL!" seit den Anfängen in englischer Sprache kredenzt. Mal sehen, ob sich mit "Decibel Ritual", dem inzwischen dritten Longplayer der Formation am bescheidenen Status etwas ändern wird.



An der Klasse der Songs sollte es jedenfalls nicht scheitern, denn schon mit dem fulminanten Start in Form des Speed-Gewitters 'Run Like The Wind' kann man Szene-Größen wie etwa Dave Starr, der offenbar zu den Fans und Unterstützern der Madrilenen zählt, nur beipflichten: Jawohl, diese Burschen wissen wie Metal klingen muss!



Zwar geht es nicht durchgehend in jenem Höllen-Tempo zur Sache, da AGRESIVA aber auch mit mächtigen "Painkiller"-Gedächtnis-Riffs, drückendem Mid-Tempo sowie mit an diverse US Metal-Ikonen erinnernder Verspieltheit aufwarten können und selbst bei der Intonation von gefühlvoll-getragenem Material nicht schwächeln, muss man neidlos anerkennen, es hierbei mit mehr als nur talentierten Musikern zu tun zu haben.



Frontmann Samuel Gª San José erweist sich im Vergleich zu seinen Kollegen zwar als bei weitem nicht so stark, macht aber durch seinen unglaublichen Einsatz vieles wett und im Vergleich zu zahlreichen anderen so genannten Thrash-"Sängern" kommt sein Vortrag ohnehin überaus kraftvoll und mitreißend aus den Boxen.



An die spielerische Klasse ihrer inzwischen weltweit bekannten Kollegen von ANGELUS APATRIDA kommt der Vierer zwar im Endeffekt leider ebenso noch nicht heran wie an deren zuletzt verblüffend locker-lässig aus dem Ärmel geschüttelte Eingängigkeit, die gehaltvolle Melange von AGRESIVA sollte aber jedem Power/Thrash-Metal-Freak zumindest einen Test wert sein. Bleibt bloß zu hoffen, dass sich potentielle Interessenten nicht vom doch eher mauen Cover abschrecken lassen.