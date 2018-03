Unbeschwerter Folk-Prog mit typisch-skandinavischer Note

Erst einmal die schlechte Nachricht: Vinyl-Liebhaber werden leer ausgehen, sollten sie sich prompt für eine Investition in den neuen, selbst betitelten Longplayer von AGUSA entscheiden. Denn die Schweden haben die limitierte Erstauflage in Windeseile an den Mann bzw. die Frau gebracht und konnten sich hier auf ihre stets wachsende Reputation verlassen. "Agusa" ist nun bereits die vierte Scheibe in Serie dieser nimmermüden Schweden, und sie gleicht einer Zeitreise durch die schwedische Folklore, in der Retro-Gitarren, beschwingte Prog-Arrangements und stete Duelle zwischen Orgel und Flöten das Urszenario stellen.

Allerdings wäre es wünschenswert, die Skandinavier würden es mit der Abwechslung inneerhalb der fünf Songs ein kleines bisschen genauer nehmen, denn gerade im hinteren Teil von "Agusa" verschwimmen die harmonischen, sphärischen Elemente immer stärker zu einer wiederkehrenden Systematik, die den spontanen Charakter des Albums spürbar untergräbt. Zwar sind besonders die Folk-Sequenzen erstklassig in Szene gesetzt, aber dieses mitreißende Momentum, das anfangs noch durch verschiedene, emotional gefärbte Passagen anvisiert wurde, geht im Laufe der Zeit verloren und nimmt der Platte auch ein wenig die Spannung.

Nichtsdestotrotz lässt sich AGUSA ein weiteres Mal bescheinigen, mit der instrumentalen Darbietung für Kurzweil und positive Stimmung zu sorgen. Die Songs tragen etwas angenehm Unbeschwertes in sich, sind nicht zu fordernd und überzeugen zuletzt mit ihrer durch und durch positiven Ausstrahlung. Fans von ABRAMIS BRAMA und Konsorten sollten daher ruhigen Herzens den Lauschangriff wagen.

Anspieltipps: Landet Längesen, Sorgenfri