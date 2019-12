Ab und zu überraschen sie einen wieder, diese Finnen!

Finnischer Black Metal ist und bleibt aus verschiedensten Gründden sehr speziell. Blättert man in die Historie der finsteren Szene aus dem Land der tausend Seen zurück, finden sich unzählige Meisterwerke, die ihren Status vor allem ihrem sphärischen, irgendwie einzigartigen Unterbau verdanken. Und wenn man sich nun das Werk einer jungen Newcomer-Truppe wie AIHOS zu Gemüte führt, sind es eben genau diese Ingredienzien, die sich auch hier als Hauptargument bemerkbar machen, die neue Platte letztlich zu feiern - und eben nicht, weil die vertretenen Kompositionen in irgendeiner Form einzigartig wären.

Denn im Grunde genommen ist "Hävityksen Maa" eigentlich nur ein typisches 90s-Black-Metal-Album, mit einigen hymnischen Vorstößen, aber mindestens genauso vielen aggressiven Offensiven, deren Kontrastwirkung in allen Teilen richtig gut zur Geltung kommt. Erinnerungen an die deutlich unterschätzten Perlen aus dem Hause HORNA werden geweckt, aber auch IMPALED NAZARENE dürfte im entferntesten einige Inspiration geliefert haben, zumindest was die Symbiose aus radikalen Einschüben und melodischen Elementen anbelangt. Dabei sind es keine unbedingt majestätisch anmutenden Parts oder gar herausragende Hymnen, die auf "Hävityksen Maa" zum Vorschein kommen, sondern schlicht und ergreifend Standard-nahe dunkle Messen, die im atmosphärischen Teil eine Menge Kraft ausstrahlen und über eigentlich ganz schlichte Wege zum Erfolg gelangen.

Vielleicht ist AIHOS zum Auftakt noch nicht soweit, absolute Meisterwerke zu lifern, und sicherlich gibt es im internationalen Vergleich einige Acts, denen die Finnen nicht das Wasser reichen können. Doch daran muss man sich momentan auch gar nicht stören: "Hävityksen Maa" ist ein hörenswerter Silberling mit klarem Verweis an die bandeigene Heimat - und alleine deshalb schon mindestens den Probedurchgang wert!